성북구 1인가구는 설 앞두고 이웃과 함께해요…‘복 떡국 데이’ 진행

오색 떡만둣국·무생채 조리 체험 진행


  •
성북구1인가구지원센터가 지난달 27일 진행한 ‘1인가구 설맞이 복(福)떡국 데이’에서 관계자들과 1인가구 주민들이 만두를 빚고 있다. 성북구 제공


재단법인 성북복지재단이 운영하는 성북구1인가구지원센터가 민족 대명절 설을 앞둔 27일 성북곳간에서 1인가구를 대상으로 소셜다이닝 행사 ‘복(福) 떡국 데이’를 진행했다.

이번 행사는 명절 기간 대부분 홀로 시간을 보내 정서적 소외감을 느끼기 쉬운 1인가구가 함께 모여 명절 음식을 만들고 나누며 이웃 간 교류의 기회를 제공하고자 마련됐다.

이날 행사에서는 전문 강사의 지도로 설 대표 음식인 오색 떡만둣국과 곁들임 반찬인 무생채를 만들어보는 요리 프로그램이 진행됐다. 참여자들은 재료 손질부터 조리까지 모든 과정을 함께했다.

요리 활동 이후에는 참여자들이 한자리에 둘러앉아 완성된 떡국을 함께 나누며 식사했고, 명절을 맞아 덕담을 주고받는 시간을 가졌다.

행사에 참여한 정릉동에 사는 50대 1인가구 참여자 A씨는 “혼자 살다 보면 명절 음식을 챙겨 먹기 어려운데, 함께 모여 떡국을 만들어 먹으니 명절 분위기를 느낄 수 있었다”고 전했다.

한편 성북구1인가구지원센터는 요리 프로그램을 비롯해 동아리 지원, 1인가구 적응지원 프로그램 등 1인가구의 삶의 질 향상을 위한 맞춤형 서비스를 운영하고 있다.

성북구1인가구지원센터 관계자는 “음식은 사람을 잇는 가장 따뜻한 매개체”라며 “1인가구의 건강한 식생활 자립과 이웃 간 소통을 지원하는 다양한 소셜다이닝 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.

송현주 기자
