오세훈·권영세, 용산국제업무지구 1만호 공급안에 “현장 목소리 배제돼”

오세훈 서울시장과 용산구를 지역구로 둔 권영세 국민의힘 의원이 6일 만나 용산국제업무지구에 주택 1만 가구를 공급하겠다는 정부의 ‘1·29 대책’에 대해 반대 의견을 밝혔다.서울의 성장 동력을 마련하기 위한 국제업무지구의 본래 목적이 희석될 수 있다는 취지다.오 시장은 이날 오전 시장 집무실에서 권 의원을 만나 “용산국제업무지구가 걱정”이라며 “성장 동력을 마련하는 장소인데 주택 경기나 이런 것(정책)에 의해 자꾸 계획이 흔들리면 안 된다”고 강조했다.권 의원도 “말 그대로 탁상행정”이라며 “(서울시가 제안한) 8000가구 수준에서 빨리 진행해서 당장 공급해 부동산 경기에서 어려움을 겪는 분들을 빨리 해결해야 한다”고 말했다.권 의원은 면담 후 기자들과 만나 “(오 시장과) 1·29 도심 주택공급 확대 방안이 현장 목소리를 배제한 채 추진되고 있다는 점에서 깊은 우려를 공유했다”며 “정부가 일방적으로 1만 가구를 강행한다면 토지이용계획 변경 등 행정절차 지연으로 사업 자체가 늦어지고 나아가 교통난, 교육난을 가중해 막대한 불편과 부담을 지우게 된다”고 설명했다.앞서 정부는 1·29 부동산 공급 대책에서 기존 6000가구 공급을 계획했던 용산국제업무지구의 주택 공급 규모를 1만 가구로 확대하는 방안을 발표했다. 서울시는 최대 8000가구까지 확대가 가능하다는 입장이다. 국토부와 교육청은 학교 용지 확보 등을 검토하고 있다.용산국제업무지구 공사장에는 1·29 공급 대책에 항의하는 근조화환이 모이기도 했다. 화환에는 ‘화난 용산 주민 일동’, ‘원칙 없는 공급을 애도’ 등의 문구가 적혀 있다.서울시와 권영세 의원실은 용산국제업무지구와 서울의 도시공급을 주제로 전문가와 시민이 함께하는 토론회를 열 계획이다.서유미 기자