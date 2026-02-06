김철진 경기도의원, 전통제조업 AI전환부터 청소년 AI정책까지 종합 점검



김철진 의원이 6일 제388회 임시회 AI국 2026년도 업무보고에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 김철진 의원(더불어민주당, 안산7)은 6일(금) 열린 제388회 임시회에서 AI국으로부터 2026년도 업무보고를 받고, 전통제조업의 AI전환 정책 추진 방향 등에 대해 집중 질의했다.김철진 의원은 “현장에서 느끼는 AI에 대한 인식과 행정에서 이야기하는 AI전환 사이에 상당한 간극이 존재한다”며, “전통제조업은 아직 디지털전환만으로도 벅찬 상황에서 AI전환을 이야기하다 보니, 무엇을 어떻게 해야 하는지조차 막막해하는 경우가 많다”고 지적했다.특히 안산반월·시화산단 등 전통제조업 중심 산업단지를 언급하며, “AI전환의 필요성은 공감하지만 개념 정립과 이해가 부족해 실제 현장에서는 적용으로 이어지지 못하고 있다”고 설명했다.이에 김 의원은 “전통제조업 중심 산업단지들에 대한 AI에 대한 교육과 정책 전달 체계를 구축할 필요가 있다”며, “실제 현장의 목소리를 반영한 교육 프로그램이나 사업 설명회 등을 적극적으로 고민해달라”고 제안했다.이어 김 의원은 지자체와의 협력 필요성에 대해서도 질의를 이어갔다.김 의원은 “경기도는 AI 정책을 선도하고 있지만, 31개 시군은 아직 관련 부서나 체계가 정립되지 못한 곳이 많다”며, “경기도가 가이드 역할을 하면서 시군과 협력하는 구조를 만드는 것이 필요하다”고 밝혔다.끝으로 김철진 의원은 청소년 AI 성장바우처 사업과 관련해 “경기도교육청과의 협력 체계 보다 구체좌 해 실질적인 정책 개발로 이어져야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀