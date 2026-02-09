김대진 경북도의원 “경북도 3대문화권 , 내실 있는 정책 추진으로 관광 활성화 기대”

김 의원 대표발의, ‘경북도 3대문화권 활성화 지원에 관한 조례 전부개정조례안’ 본회의 통과



김대진 경북도의원

경북도 내 3대문화권 활성화를 위한 제도적 보완으로, 시설 운영 전반에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 전망된다.경상북도의회 김대진 의원(안동1·국민의힘)이 대표발의한 ‘경북도 3대문화권 활성화 지원에 관한 조례 전부개정조례안’이 지난 6일, 경북도의회 제360회 임시회 제2차 본회의에서 최종 의결됐다.김대 의원이 대표발의한 개정조례안은 경북도 3대문화권 활성화를 위한 ▲5년 주기의 지원계획·1년 주기의 시행계획 수립 및 시행 ▲콘텐츠 개발 및 운영, 시·군간 유기적 협력체계 구축 등 추진 사업 ▲3대문화권 시설 운영에 대한 평가 및 차등 지원, 포상 ▲위원회의 설치 및 기능, 구성 및 회의 등 위원회에 관한 사항을 규정하고, 별표에 사업명과 시설명이 혼용되어 표기된 경상북도 3대문화권 사업들을 시설명으로 일원화하고 조문을 재정비했다.김 의원은 “‘3대문화권 문화생태관광기반 조성사업’은 지난 2008년 ‘5+2 광역경제권 30대 선도프로젝트’로 선정돼 2010년부터 12년간 약 2조원의 예산이 투입된 대규모 국책사업이지만, 관광객 및 홍보 부족, 입지여건 및 시군의 한정된 재원 등 복합적 요인으로 운영의 어려움을 겪고 있고, 관광과 지역경제 활성화 측면에서도 기대에 부응하지 못하고 있는 실정”이라고 강조했다.이어 김 의원은 “조례의 개정으로 지원계획과 사업, 평가·포상, 위원회 관련 사항을 현행화하여 관련 사업을 실효성 있게 추진할 수 있도록 보완함으로써, 경상북도 3대문화권 활성화에도 실질적으로 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.온라인뉴스부