김일수 경북도의원, 경북도 지역 돌봄 통합지원 조례안 발의

초고령사회 경북에 맞는 지역 중심의 통합돌봄 체계 구축 근거 마련

“도민이 자신이 살던 곳에서 건강하고 존엄한 노후 보낼 수 있어야”



김일수 경북도의원

김일수 경북도의회 의원(국민의힘, 구미)이 경상북도 지역 현실에 맞는 통합돌봄의 추진을 위해 발의한‘경북도 지역 돌봄의 통합지원에 관한 조례안’이 지난 6일 경북도의회 제360회 임시회 본회의를 통과했다.이번 조례안은 지역 중심의 주거·보건의료·요양 돌봄 서비스체계를 구축해 노인, 장애인 등의 도민이 병원이나 시설이 아닌 평소 살던 곳에서 건강하고 존엄한 노후를 보낼 수 있도록 하기 위해 발의됐다.본 조례안은 ▲경북도 통합지원 지역계획 ▲경북도 통합지원 사업 ▲경북도 통합지원 협의체 구성 ▲ 경북도 통합지원정책 지원기관 지정 등의 내용을 담고 있다.경북도는 65세이상 고령인구 비율이 27%를 넘는 초고령사회이며 고령층의 25%가 1인가구에 해당되는 반면에 의료·돌봄 접근성은 낮아 지역 중심의 통합돌봄 체계 구축이 필요하다는 목소리가 꾸준히 제기되어 왔다.김 의원은 “일생을 보내온 지역에서 노후를 보내고 싶음에도 노쇠, 장애, 질병, 사고 등으로 일상생활이 어려워 고향을 떠나 병원이나 시설로 가야한다는 것은 정말 안타까운 일”이라고 강조하며 “이번 조례 제정으로 ‘지역 중심의 통합돌봄 체계’가 구축되어 노인, 장애인 등의 도민이 자신이 살던 곳에서 건강하고 행복한 노후를 보낼 수 있게 되는데 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.온라인뉴스부