경북도의회, 추석 명절 맞아 따뜻한 정 나눠

경북도의회 윤승오·이춘우 의원과 사무처 직원 영천 복지시설 3곳 방문



9일 영천시장애인종합복지관을 방문한 윤승오·이춘우 의원. 경북도의회 제공

경북도의회 윤승오·이춘우 도의원이 2026년 설 명절을 앞두고 9일 영천시 소재 마야정신요양원, 영천시장애인종합복지관, 영천시종합사회복지관을 방문했다.이번 방문은 설 명절을 맞아 지역 사회복지시설 이용자들이 따뜻하고 안정적인 명절을 보낼 수 있도록 격려하고, 복지 현장의 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다.이날 두 의원은 경북도의회를 대표해 사회복지시설에 위문품을 전달하고 시설 종사자 및 이용자들과 소통하며 현장의 목소리를 직접 들었다. 영천 출신 윤승오(前 교육위원장), 이춘우(의회운영위원장, 前 기획경제위원장) 의원은 평소 지역 복지현장에 대한 지속적인 관심과 지원 활동을 이어오고 있다.윤승오·이춘우 의원은 “설 명절은 새로운 한 해의 희망을 나누는 뜻깊은 시간”이라며 “복지시설 이용자와 종사자 여러분께서 따뜻하고 건강한 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.이어 “현장에서 전해주신 소중한 의견을 의정활동에 적극 반영해 취약계층이 체감할 수 있는 복지 정책을 추진하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부