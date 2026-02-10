무안군, 주민사업체 ‘하늘별바다’…문광부 ‘2026 으뜸두레’ 선정

무안군 ‘하늘별바다’, 문체부 ‘2026년 으뜸두레’ 선정

전국 260개 주민사업체 중 8곳 선정…주민 주도 관광



무안군 관광두레 주민사업체인 ‘하늘별바다’가 문화체육관광부의 ‘2026년 으뜸두레’에 선정됐다. (무안군 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 무안군 관광두레 주민사업체인 하늘별바다가 문화체육관광부의 ‘2026년 으뜸두레’에 선정됐다.관광두레 사업은 문화체육관광부가 주관하고 한국관광공사가 시행하는 주민 참여형 관광 육성 사업으로, 지역 고유의 자원과 특색을 활용한 숙박·식음·체험·기념품·여행 분야의 창업과 경영 개선을 지원한다.‘2026년 으뜸두레’는 공동체성, 지역성, 지속가능성 등을 기준으로 전국 260개 주민사업체 가운데 8곳을 선정했으며, 이 가운데 무안군 관광두레 사업체인 하늘별바다가 포함됐다.하늘별바다는 무안의 황토갯벌과 해양 자원을 기반으로 갯벌 체험과 맨발 걷기, 웰니스 관광 프로그램을 운영하고, 복합문화공간 ‘별돔’을 조성하는 등 사계절 체류형 관광 콘텐츠를 단계적으로 확대해 왔다. 이 과정에서 주민 참여를 바탕으로 한 사업 구조를 구축한 점이 좋은 평가를 받았다.또한 지역 축제와 체험 프로그램 운영, 웰니스 관광 연계 콘텐츠 개발 등을 통해 지역 특성을 반영한 관광 모델을 시도하며 주민 주도 관광의 사례로 소개되고 있다.무안군 관광두레 관계자는 “이번 선정은 주민들이 중심이 돼 추진해 온 관광 활동의 과정이 평가된 결과”라며 “앞으로도 지역 여건을 반영한 관광 사업이 안정적으로 운영될 수 있도록 지원을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.임형주 기자