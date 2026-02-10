박영서 경북도의원, 설 명절 맞아 따뜻한 이웃사랑 실천

서울Pn

명절 앞두고 복지관 찾아 위문품 전달


  •
지난 9일 문경시 종합사회복지관을 방문한 박영서 의원. 경북도의회 제공


경북도의회 박영서 도의원은 지난 9일 설 명절을 맞아 문경시 종합사회복지관을 찾아 경북도의회에서 마련한 위문품을 전달하고 복지 현장에서 헌신하고 있는 관계자들을 격려했다.

문경시 종합사회복지관은 지역 내 취약계층을 대상으로 사례관리, 지역사회 조직화 사업 등 다양한 복지 프로그램을 운영하며 지역 복지의 중심적인 역할을 수행하고 있는 기관이다.

이날 박 의원은 복지관 관계자들과 만나 운영현황을 살피고, 복지 수요증가에 따른 인력 및 예산 문제 등 현장에서 겪고 있는 애로사항과 건의사항을 청취하는 시간을 가졌다.

박 의원은 “설 명절을 앞두고 지역의 소외된 이웃들을 위해 헌신하고 계신 복지관 관계자 여러분께 깊은 감사를 드린다”라며 “앞으로도 복지 현장의 의견을 경청하고, 실질적인 도움이 될 수 있는 정책 마련에 최선을 다하겠다”고 전했다.


온라인뉴스부
