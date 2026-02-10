도기욱 경북도의원, 설맞이 사회복지시설 찾아 희망과 사랑 전해

나눌수록 커지는 온기, 어려운 이웃들의 따뜻한 새해를 기원



지난 9일 예천군노인복지관을 방문한 도기욱 의원. 경북도의회 제공

경북도의회 도기욱 의원은 민족 최대의 명절인 설을 맞아 경북도의회를 대표해 지난 9일 예천군 예천읍에 소재한 예천군노인복지관을 방문, 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.이날 도 의원은 입소자들의 애로사항을 청취하고 시설 종사자들의 시설 관리와 운영에서 겪는 어려움도 청취하며 격려하는 시간을 가졌다.도 의원은 “연이은 추위와 어려운 경제 상황 속에서도 성심껏 입소자들을 위해 헌신하는 시설 종사자들의 노고에 감사의 마음을 표한다”라며 “현장의 목소리에 더욱 귀 기울여, 누구도 소외되지 않는 함께 사는 지역사회를 만드는 데 앞장서겠다”라고 밝혔다.한, 경북도의회에서는 매년 명절을 맞아 도의원과 직원들이 사회복지시설을 위문하는 등 진심 어린 나눔으로 소외계층을 돌보는 일에 앞장서고 있다.온라인뉴스부