김대진 경북도의원, 설 명절 맞아 사회복지시설 위문

경북안동지역자활센터를 찾아 따듯한 나눔 실천


  •
지난 10일 ‘경북안동지역자활센터’를 방문한 김대진 의원. 경북도의회 제공


경북도의회는 설 명절을 맞아 경북도의원 및 의회사무처 직원이 일정별로 관내 구호·자선기관을 찾아 명절의 따뜻한 정을 나눴다.

지난 10일은 경북도의회를 대표해 김대진 도의원(안동, 문화환경위원회)이 안동시 옥동에 소재한 ‘경북안동지역자활센터’를 찾아 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.

김 의원은 “설 명절은 우리 주변의 이웃을 한 번 더 돌아보고 따뜻한 정을 나누는 소중한 시간”이라며 “현장에서 헌신하시는 종사자분들의 손길 덕분에 우리 사회가 더욱 살맛 나는 곳이 된다고 생각하며 깊은 감사의 마음을 전한다”고 말했다.

이어 김 의원은 “도의회에서도 현장의 작은 목소리 하나하나 놓치지 않고 꼼꼼히 살펴, 우리 이웃들이 다시 시작할 수 있는 용기를 얻으실 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다”면서 “복지 사각지대 없는 따뜻한 지역사회를 만드는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.


온라인뉴스부
