서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울시 ‘2026 소상공인 종합지원’…2만 400

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시 비닐하우스·쪽방주민 취약계층 주거상향 5년

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“따뜻한 설 연휴 보내게”… 강북, 민생·안전에

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 어린이·여성 누구나… 맞춤 축구·풋살교실 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

황명강 경북도의원, 설맞이 발달장애인 주간보호시설 위문

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

경주시 소재 ‘위앤드드림 발달장애인 주간보호시설’ 방문 및 위문품 전달


  •
12일 ‘위앤드드림 발달장애인 주간보호시설’을 방문한 황명강 의원. 경북도의회 제공


황명강 경북도의원(비례·국민의힘)은 12일 설 명절을 앞두고 이웃사랑을 실천하기 위해 경주시 동천동에 있는 ‘위앤드드림 발달장애인 주간보호시설’을 방문해 도의회에서 준비한 위문품을 전달하며 따뜻한 정을 나눴다.

이 시설은 발달장애인을 대상으로 방과 후 활동 서비스와 주간 활동 서비스를 제공하는 사회복지시설로, 지역사회에서 발달장애인이 사회구성원으로 자립할 수 있도록 다양한 참여 프로그램을 운영하고 있다.

이날 방문에서 황 의원은 “설 명절을 맞아 작은 정성이지만 따뜻한 마음을 전달할 수 있어 뜻깊다”라며 “앞으로도 지역사회의 소외된 이웃들을 위한 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

이어 해당 시설이 지역사회에서 중요한 역할을 하고 있다며, 발달장애인들이 보다 나은 환경에서 성장할 수 있도록 경북도의회도 다양한 지원과 관심을 기울이겠다고 강조했다.


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

공군 땅 개발해 8000가구 공급… 금천 미래는 ‘

유성훈 금천구청장

민생현장 50곳, 발로 뛰는 성북… “주민 소통으로

이승로 구청장, 찾아가는 상담소

용산구, 예비 초등학생·학부모를 위한 ‘초등 행복한

샌드아트·마술 등 체험 중심 프로그램으로 아이들 호응

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr