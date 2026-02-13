서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

다목적 스튜디오·공유 주방… 청년이 머물고 싶은

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천 G밸리 기업 4곳 ‘CES 2026’ 혁신상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강뷰 필라테스·요가… 마포365구민센터 ‘오픈런

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서대문구, 기상이변에 따른 강풍 피해 선제적 예방

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강북구 예비 초등생부터 학부모까지...학교 적응 돕는다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

23일 드림스타트 학부모 대상 안내
참여 가정에 책가방 등 물품 지원


  •
지난해 강북구에서 드림스타트 예비 초등생 학부모 교육이 진행되고 있다.


서울 강북구가 드림스타트 대상 가구 중 초등학교 입학을 앞둔 자녀의 학부모를 위해 학교생활 적응 노하우를 알려주는 교육 프로그램을 마련했다고 13일 밝혔다.

교육은 오는 23일 구 드림스타트 프로그램실에서 진행된다. 자녀의 첫 학교생활을 앞두고 막연한 불안감을 느끼는 부모들에게 구체적인 정보와 지도 방법을 안내해 양육 역량을 강화한다는 취지다.

교육은 2시간 동안 진행되며 실질적인 학교생활 지침을 중심으로 구성됐다. 참석자들은 입학식 당일 준비사항부터 안전한 등하교 지도법, 초등학생 일과에 맞춘 시간 관리와 생활 습관 형성법 등을 배운다.

초등학교 1학년 교과 과정에 대한 이해와 자기주도 학습을 위한 올바른 학습 태도 형성 등 학습 지도와 관련한 내용도 다뤄질 예정이다.

일방향적 강의가 아닌 질의응답과 토론도 병행해 참석자들의 궁금증을 실시간으로 풀고 이해도를 높인다. 교육 후 각 가정에서 실천할 수 있는 미션을 함께 설정해 교육 효과가 실제 생활로 이어지도록 할 방침이다.

구는 이날 교육에 참여한 가정에 후원 사업으로 마련된 책가방과 보조가방, 각종 입학 준비물품 등을 전달해 학부모의 경제적 부담을 덜고 아이들의 학교생활 시작을 응원할 계획이다.

구 관계자는 “부모들이 자신감을 갖고 자녀를 지원할 수 있게 되길 바란다”며 “아이들이 안정적으로 학교에 적응할 수 있도록 지속적인 지원책을 마련하겠다”고 말했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

청렴도 1등, 주거 만족도 1등… 동네를 바꿔 ‘1

김경호 광진구청장

고지대에 모노레일·엘리베이터… 서울, 이동 약자 챙

서대문 안산 등 10곳 추가 설치 강북권 6곳·서남권 4곳 등 대상 오세훈 “계단·경사지 안전 이동”

전통시장 상인들과 설 맞아 온정 나눈 이승로 성북구

상인 애로사항 청취, 경기 상황 공유 명절 전통시장 이용 독려, 지역 소비 분위기 확산

1920년대 목소리로 듣는 첫 동화… 송파에서 느낀

특별전 찾은 서강석 구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr