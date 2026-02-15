경북도의회, 설 연휴 긴급 연석회의 개최

대구경북통합 특별법안 행안위 통과에 따른 후속대책 논의



14일 열린 의장단 및 상임위원장 연석회의. 경북도의회 제공

경북도의회(의장 박성만)는 지난 14일 의장단·상임위원장 긴급 연석회의를 열고 이틀 전 국회 행정안전위원회를 통과한 대구경북통합 특별법안에 대한 심사 결과를 공유하고 후속 대책을 논의했다.대구경북통합특별법안은 335개 조문으로 구성됐으나, 국회 행정안전위원회에서 256개 조문이 반영되어 약 76%가 수용됐다. 여기에 신규 특례 조문이 추가되어 최종 391개 조항으로 특별법안이 정리됐다.회의에서 김대일 예산결산위원장은 낙후된 북부권 발전을 위해 통합특별시 소재지가 특별법상 명시에서 누락됐음을 지적하며 균형 발전에 대한 대책을 촉구했다. 배진석 부의장은 통합의회 구성 전 집행부의 조직 체계 통합이 선행돼야 한다고 언급했으며, 박채아 교육위원장은 통합지원금 사용의 효율성을 강조했다.이춘우 운영위원장은 7월 본회의 개회 준비를 위한 세부 계획과 대구시의회와 협의하는 과정의 중요성을 강조했다. 그러면서 의회사무처에서 통합 후속 대책 마련에 만전을 기해달라고 당부했다.박성만 의장은 대구경북통합특별시 법안이 행정안전위원회를 통과한 만큼 일정대로 진행된다면 2월 중에 본회의 의결이 예상된다고 밝혔다. 이어 집행부와 손발을 맞춰 미반영된 부분에 대해서는 속도감 있게 중앙부처에 건의해 지방 소멸 위기에 직면한 대구경북이 새롭게 도약하는 역사적 계기가 되도록 최선을 다해달라고 주문했다.아울러 “새롭게 출범하는 통합특별시의 다른 한 축인 통합특별시의회가 특별시민들의 목소리를 제대로 반영하는 대의기관으로서 역할 수행에 차질이 없도록 준비해 나갈 것”이라고 밝혔다.온라인뉴스부