서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울시, ‘모범관리단지’에 최대 3000만원 지원

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

창동권역 ‘상전벽해’… 관광타운·캠핑 수목원 띄워

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강남, 131억 들여 모자보건사업 지원 늘린다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

노원은 글로벌 기후위기 대응 ‘우등생’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

정경민 경북도의원, 국악 보전·계승 위한 제도 기반 마련

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘경북도 국악 진흥 조례안’, 경북도의회 본회의 통과


  •
정경민 경북도의원


경북도의회 정경민 의원(문화환경위원회 부위원장)이 ‘경북도 국악 진흥 조례안’을 대표 발의해 경북 국악의 보전·계승과 국악문화산업 활성화를 위한 기반 마련에 나섰다.

조례안은 ▲연도별 국악 진흥 시행계획 수립 ▲국악 보전·계승 및 대중화 사업 추진 ▲국악 전문 인력 양성 지원 ▲국악 기반 문화상품 및 융복합 콘텐츠 개발 지원 ▲국악 관련 전문 법인·단체에 대한 사무의 위탁 ▲국악 진흥 공로자 포상 근거 마련 등을 주요 내용으로 담고 있다.

정 의원은 “국악은 우리 민족의 정체성과 역사성을 담고 있는 중요한 문화유산이며, K-한류의 세계적 흐름과 함께 지금이 국악을 세계화할 수 있는 절호의 기회”라며 “안동별신굿과 같은 전통연희, 청도차산농악 등 지역의 특색 있는 경북의 국악 자산이 체계적으로 보호·육성되고, 국악과 관련한 문화산업을 통해 지역경제 활성화로 이어지기를 기대한다”고 밝혔다.

한편 ‘경북도 국악 진흥 조례안’은 6일 제360회 경북도의회 임시회 본회의를 통과해 시행을 앞두고 있다.


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“교육·교통·일자리 대개혁… 떠나지 않아도 되는 도

오언석 도봉구청장

성동구, 전국 첫 고시원 ‘친환경·고효율 보일러 교

14일 정원오 구청장 보일러 교체 현장 방문 가스·전기안전공사 등 합동 안전 점검 실시

이승로 성북구청장, 설 연휴에도 쉼 없는 현장 점검

설 연휴 주민 편의 위한 무료개방 주차장 점검 보건소 등 연휴 기간 운영 의료기관 방문

경로당부터 언덕길까지… ‘골목 구청장’의 금천 한

유성훈 구청장 구석구석 행보

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr