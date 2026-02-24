서초, 공공 셔틀버스에 초정밀 실시간 위치 알린다

버스 위치·도착 시간 앱 확인
서울 서초구는 서초종합체육관 공공 셔틀버스에 실시간 위치안내 서비스를 도입한다고 23일 밝혔다.
이날부터 ‘서초 공공 셔틀버스’ 웹페이지와 ‘서초 스마트시티 앱’에 접속하면 주민 누구나 버스의 현재 위치와 도착 예정 시간을 실시간으로 확인할 수 있다. 서초종합체육관 셔틀버스는 오전 8시부터 오후 7시까지 운영하는 서초구 자체 운영 버스다. 구는 지난해 7월 전국 최초로 공공 셔틀버스인 효도·문화버스에 초정밀 실시간 위치안내 서비스를 시작했다.
이 서비스에 적용된 기술은 기존 GPS(위치정보시스템) 대비 오차범위가 획기적으로 줄어든 초정밀 위치 보정 방식으로, ㎝단위의 실시간 위치정보 제공이 가능하다.
한편 구는 서울 자치구 가운데 최대 규모인 총 16대의 공공 셔틀버스를 운영 중이다. 효도버스와 문화버스가 각 5대, 서초종합체육관 셔틀버스 2대, AI 특구버스 3대, 한우리정보문화센터 셔틀버스 1대다. 전성수 구청장은 “주민 누구나 정확하게 공공 셔틀버스의 위치와 시간 정보를 확인하고, ‘서초 공공 셔틀버스’ 웹페이지를 통해 편리하게 사용할 수 있도록 했다”고 말했다.
박재홍 기자
2026-02-24 21면
