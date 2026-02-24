서초, 공공 셔틀버스에 초정밀 실시간 위치 알린다

버스 위치·도착 시간 앱 확인



서울 서초구는 서초종합체육관 공공 셔틀버스에 실시간 위치안내 서비스를 도입한다고 23일 밝혔다.이날부터 ‘서초 공공 셔틀버스’ 웹페이지와 ‘서초 스마트시티 앱’에 접속하면 주민 누구나 버스의 현재 위치와 도착 예정 시간을 실시간으로 확인할 수 있다. 서초종합체육관 셔틀버스는 오전 8시부터 오후 7시까지 운영하는 서초구 자체 운영 버스다. 구는 지난해 7월 전국 최초로 공공 셔틀버스인 효도·문화버스에 초정밀 실시간 위치안내 서비스를 시작했다.이 서비스에 적용된 기술은 기존 GPS(위치정보시스템) 대비 오차범위가 획기적으로 줄어든 초정밀 위치 보정 방식으로, ㎝단위의 실시간 위치정보 제공이 가능하다.한편 구는 서울 자치구 가운데 최대 규모인 총 16대의 공공 셔틀버스를 운영 중이다. 효도버스와 문화버스가 각 5대, 서초종합체육관 셔틀버스 2대, AI 특구버스 3대, 한우리정보문화센터 셔틀버스 1대다. 전성수 구청장은 “주민 누구나 정확하게 공공 셔틀버스의 위치와 시간 정보를 확인하고, ‘서초 공공 셔틀버스’ 웹페이지를 통해 편리하게 사용할 수 있도록 했다”고 말했다.박재홍 기자