한원찬 경기도의원, ‘경기도 건강도시 사업 활성화 방안 연구’ 최종보고회 개최



한원찬 의원이 25일 경기도의회에서 ‘경기도 건강도시 사업 활성화 방안 연구’ 최종 보고회를 개최하고 동료의원 및 전문가들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 소속 한원찬 의원(국민의힘, 수원6)은 25일 오후 경기도의회에서 ‘경기도 건강도시 사업 활성화 방안 연구’ 최종 보고회를 개최했다.이번 연구는 초고령화와 기후위기 등 급변하는 사회 환경 속에서 1400만 도민의 보편적 건강권을 확보하고, 도내 31개 시·군이 유기적으로 협력할 수 있는 법적·제도적 기반을 마련하기 위해 추진됐다.이날 보고회에서는 대한보건협회 방형애 기획실장(보건학 박사)이 발제를 맡아 ▲건강도시 패러다임의 변화와 WHO 기준 분석 ▲경기도 건강도시 현황 진단 ▲실효성 있는 조례안 제정 및 시·군 준칙안 ▲광역 컨트롤타워 역할을 수행할 ‘경기도 건강도시 지원센터’ 신설 방안 등을 발표했다.연구 결과에 따르면 건강 결정 요인의 80% 이상이 의료기관 외부의 사회적·환경적 요인에 기인함에 따라 단순히 질병을 치료하는 단계를 넘어 도시의 모든 정책에 건강을 반영하는 ‘모든 정책 내 건강(HiAP, Health in All Policies)’ 접근 방식이 시급한 것으로 나타났다.한 의원은 “그동안의 건강도시 정책이 선언적 의미에 그쳤다면 이번 연구를 통해 실질적인 실행력을 담보할 수 있는 제도적 틀을 갖추게 됐다”며 “특히 부서 간 칸막이를 허물고 교통, 환경, 주거 등 도시의 모든 영역에서 도민의 건강이 최우선 고려되는 체계를 구축해야 한다”고 강조했다.그는 이어 “연구에서 제안된 ‘스마트 헬스케어 도입’과 ‘건강 포인트 인센티브제’ 등은 도민들이 일상에서 체감할 수 있는 좋은 대안이 될 것”이라며 “이번 연구 결과를 바탕으로 경기도 실정에 맞는 조례안을 조속히 성안하여 발의하고 경기도 전역이 균형 잡힌 건강도시로 거듭날 수 있도록 의정 활동을 집중하겠다”고 밝혔다.한편 이날 보고회에는 건강도시연구회 소속 김호겸 의원(국민의힘, 수원5), 윤태길 의원(국민의힘, 하남1), 이오수 의원(국민의힘, 수원9)을 비롯해 관련 전문가들이 참석하여 건강도시 조성을 위한 구체적인 재원 확보 방안과 시민 참여형 ‘건강마을 리빙랩’ 활성화 등에 대해 심도 있는 토론을 펼쳤다.온라인뉴스팀