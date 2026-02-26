김용호 서울시의원, ‘서울시 재향군인회 제68차 정기총회’ 참석해 향군 회원 격려

“서울향군 회원은 전역 이후에도 대한민국의 자유와 평화를 지키는 진정한 시대의 영웅”… 존경과 감사의 뜻 밝혀
“2026년도는 안보포럼 확대 및 복지 향상, 정책수립을 통해 서울향군의 외연 확장에 앞장설 것”
서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 의원(국민의힘, 용산1)은 24일 종로구 한국교회100주년기념관에서 개최된 ‘서울특별시재향군인회 2026년도(제68차) 정기총회 기념식’에 참석해 향군 회원들을 격려하고 축하의 메시지를 전했다.
|지난 24일 종로구 한국교회100주년기념관에서 개최된 ‘서울특별시재향군인회 2026년도(제68차) 정기총회 기념식’에 참석한 김용호 의원(맨앞줄 오른쪽 첫 번째)이 기념식 후 참석자와 함께 향군가를 제창하고 있다.
서울시재향군인회(회장 이병무)가 주관한 이번 정기총회는 2026년 병오년 새해를 맞아 국가 안보 의식을 고취하고, 향군 회원 간의 단결과 화합을 도모하기 위해 마련됐다. 행사에는 김 의원을 비롯해 오세훈 서울시장, 김병민 정무부시장, 서울시의회 장태용 행정자치위원장, 최유희 행정자치부위원장, 김형재 문화체육관광위원, 이승우 서울지방보훈청장, 신상태 대한민국 재향군인회장, 이병무 서울시 재향군인회장, 각 구 회장단 및 향군 회원 등 100여명이 참석해 성황을 이뤘다.
|지난 24일 종로구 한국교회100주년기념관에서 개최된 ‘서울시재향군인회 2026년도(제68차) 정기총회 기념식’에 참석한 김용호 의원(맨앞줄 왼쪽 다섯 번째)이 서울향군 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.
김 의원은 이날 축사를 통해 “대한민국의 자유와 평화를 지키기 위해 젊음을 바치고, 전역 이후에도 국가 발전의 초석을 다지신 향군 회원 여러분은 진정한 시대의 영웅”이라며 감사와 깊은 존경의 뜻을 표했다.
|지난 24일 종로구 한국교회100주년기념관에서 개최된 ‘서울시재향군인회 2026년도(제68차) 정기총회 기념식’에 참석한 김용호 의원(오른쪽 네 번째)이 전병호 용산구 재향군인회장(오른쪽 세 번째) 및 회원들과 기념사진을 찍고 있다.
특히 김 의원은 “지난해 베트남 하노이 재향군인회와의 국제 교류 지원과 연평도 안보 체험 등에 향군 관계자들과 함께 직접 동참한 사실을 강조하며, 2026년도에는 향군의 외연을 넓히고 서울시회관 리모델링 등 실질적인 복지 향상을 위한 정책 수립 및 예산 지원에 최선을 다하겠다”는 의지를 밝혔다.
한편 김 의원은 서울시재향군인회 창설 기념행사 및 안보 포럼 등 향군 관련 각종 행사에 빠짐없이 참석해 왔으며, 재향군인회 여성회 발전과 여군 출신 유공자 지원 등 안보 보훈 분야를 위해 의정 활동을 활발히 이어오고 있다.
온라인뉴스부