남창진 서울시의원, ‘한국시각장애인스포츠연맹’으로부터 공로패 받아

시각장애인 및 장애인 스포츠 발전과 권익 증진에 기여한 공로 인정받아



한국시각장애인스포츠연맹 공로패를 받은 남창진 의원(왼쪽)

서울시의회 남창진 의원은 25일 여의도 이룸센터에서 개최된 한국시각장애인스포츠연맹 2026년도 정기 대의원총회에서 연맹으로부터 공로패를 받았다.남 의원은 2022년 제11대 서울시의회 전반기 부의장으로 의정활동을 하며 장애인 권익과 복지에 관심을 갖고 정책을 조율해왔으며 필요한 예산이 편성되도록 노력해 왔다. 특히 시각장애인들의 불편한 환경 개선을 위해서도 힘을 쏟았다.제도 정비 분야에서는 ‘서울시 장애인 등의 편의증진 보장에 관한 조례’ 개정안을 발의했고 ‘서울시 중증장애인생산품 우선구매촉진을 위한 조례’ 개정안 발의에 공동으로 참여했다.지난 연말 통과된 ‘서울시 시각장애인을 위한 현장영상해설 활성화 지원 조례안’에도 동의 연서해 모든 장애인이 보편적인 사회적 편익을 영위할 수 있도록 의정활동을 펼쳤다.또한 남 의원은 서울시의회 제11대 마지막 예산결산특별위원으로 활동하며 장애인들을 위한 시설, 운영, 지원 등 여러 분야를 꼼꼼히 점검해 장애 구분 없이 보편적 편익이 분배되도록 심사를 진행했다.공로패를 받은 그는 “과거보다 장애인에 대한 사회적 지원이 많아졌지만 아직도 개선해야 하는 제도와 재정적인 지원이 사회 곳곳에 있어 지속적으로 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.사단법인 한국시각장애인스포츠연맹(서울 강서구 소재)은 2006년 2월 창립해 김영춘 초대 회장이 역임했다. 현재는 2025년 2월 취임한 제8대 강윤택 회장이 연맹을 이끌고 있으며 전국 시각장애인들의 스포츠 활동을 활성화하고 지원하는 단체다.온라인뉴스부