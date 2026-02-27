서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, 2028년까지 재개발·재건축 8만 500

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑의 참여형 복지 ‘사랑넷’, 국민이 체감한 혁

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

금천구, 행안부 지방자치단체 혁신평가 ‘우수’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

중구 남대문시장, 걷기 더 즐거워진다…6월까지 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 강서구, 새 학기 앞두고 통학로 안전 점검

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

시설물 훼손·도포 파손 여부 등 확인


  •
서울 강서구의 한 학교 인근에서 ‘내 지역 지킴이’가 통학 환경을 점검하고 있다.
강서구 제공


서울 강서구가 새 학기를 맞아 초·중·고등학교 주변 통학로와 시설물 관리 실태를 점검했다고 27일 밝혔다.

이번 점검은 학생들의 안전을 위협하는 요소를 미리 제거해 등하굣길에 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위해 추진됐다.

구는 지난 9일부터 13일까지 5일간 강서구 83개 초·중·고교를 대상으로 점검을 진행했다. ▲어린이보호구역 교통안전 시설물과 표지 상태 ▲보도나 차도 파손 여부 ▲쓰레기 무단투기, 불법 현수막 등 통행을 방해하거나 안전사고를 일으킬 수 있는 요소를 전반적으로 살폈다.

20개 동 주민센터와 합동으로 실시된 이번 점검에는 각 동에 배치된 현장 민원 신고 요원인 ‘내 지역 지킴이’ 등 지역 주민도 동참했다.

지적 사항은 교통, 도로 등 분야별로 각 소관 부서에 통보해 신속하게 정비할 예정이다.

강서구는 2024년부터 매년 입학·개학 시기에 맞춰 통학로 점검을 실시하고 있다. 지난해에는 총 240건의 안전 위해 요소를 개선했다.

구 관계자는 “안전한 강서를 위해 주민 누구나 일상생활 속 불편 사항이나 안전 위해 요소를 발견하면 120다산콜센터로 신고하길 바란다”고 전했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

구청장이 발로 뛰는 ‘섬김행정’ 송파구민 얼굴에는

서강석 구청장, 27개동 순회 마무리

강남, 통합돌봄 필요한 퇴원 환자 지원

지역 내 의료기관 6곳과 MOU

마포, 160억 투입해 전통시장 살린다

망원·월드컵·농수산물시장 등 5년간 시설 개선·활성화 나서

살기 좋은 관악, 지자체 혁신평가서 올해도 ‘전국

2년 연속… 8개 지표서 우수등급

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr