서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, 2028년까지 재개발·재건축 8만 500

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑의 참여형 복지 ‘사랑넷’, 국민이 체감한 혁

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

금천구, 행안부 지방자치단체 혁신평가 ‘우수’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

중구 남대문시장, 걷기 더 즐거워진다…6월까지 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“월요일에도 문 엽니다”…종로구 ‘탑골 어르신 문화놀이터’ 운영 확대

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

종로구 탑골 어르신 문화놀이터
서울 종로구 탑골어르신 문화놀이터에서 어르신들이 장기를 즐기고 있다.
종로구 제공


서울 종로구는 어르신 전용 여가공간인 ‘탑골 어르신 문화놀이터’를 다음달부터 매일 운영한다고 27일 밝혔다.

탑골 어르신 문화놀이터는 탑골공원에서 장기판이 철거된 뒤 종로구가 어르신을 위해 낙원상가 1층에 마련한 공간이다. 17개 테이블과 장기·바둑판을 갖춘 데다 날씨와 상관없이 쾌적한 공간을 이용할 수 있어 호응이 높다.

종로구에 따르면 개관 이후 최근까지 누적 1124명, 하루 평균 60명이 방문했다. 평균 체류 시간은 3~4시간으로 집계됐다. 이용객의 약 15%는 서울 밖에서 찾아온 방문객이었다.

이에 종로구는 정기휴무일이던 월요일에도 문화놀이터를 운영하기로 했다. 국가공휴일을 제외한 모든 요일에 이용할 수 있게 된다.

종로구는 앞으로 이곳을 중심으로 다양한 문화 프로그램도 추진할 계획이다. 이를 통해 단순한 휴게공간이 아닌 다양한 세대가 함께 어울리는 지역 문화 거점으로 발전시킨다는 구상이다.

정문헌 구청장은 “어르신들의 목소리를 적극적으로 반영해 운영 시간을 확대하게 됐다”며 “앞으로도 어르신들이 건강하고 활기찬 일상을 누릴 수 있도록 실질적인 지원책을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

구청장이 발로 뛰는 ‘섬김행정’ 송파구민 얼굴에는

서강석 구청장, 27개동 순회 마무리

강남, 통합돌봄 필요한 퇴원 환자 지원

지역 내 의료기관 6곳과 MOU

마포, 160억 투입해 전통시장 살린다

망원·월드컵·농수산물시장 등 5년간 시설 개선·활성화 나서

살기 좋은 관악, 지자체 혁신평가서 올해도 ‘전국

2년 연속… 8개 지표서 우수등급

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr