“월요일에도 문 엽니다”…종로구 ‘탑골 어르신 문화놀이터’ 운영 확대

서울 종로구는 어르신 전용 여가공간인 ‘탑골 어르신 문화놀이터’를 다음달부터 매일 운영한다고 27일 밝혔다.
탑골 어르신 문화놀이터는 탑골공원에서 장기판이 철거된 뒤 종로구가 어르신을 위해 낙원상가 1층에 마련한 공간이다. 17개 테이블과 장기·바둑판을 갖춘 데다 날씨와 상관없이 쾌적한 공간을 이용할 수 있어 호응이 높다.
종로구에 따르면 개관 이후 최근까지 누적 1124명, 하루 평균 60명이 방문했다. 평균 체류 시간은 3~4시간으로 집계됐다. 이용객의 약 15%는 서울 밖에서 찾아온 방문객이었다.
이에 종로구는 정기휴무일이던 월요일에도 문화놀이터를 운영하기로 했다. 국가공휴일을 제외한 모든 요일에 이용할 수 있게 된다.
종로구는 앞으로 이곳을 중심으로 다양한 문화 프로그램도 추진할 계획이다. 이를 통해 단순한 휴게공간이 아닌 다양한 세대가 함께 어울리는 지역 문화 거점으로 발전시킨다는 구상이다.
김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지