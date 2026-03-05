제주, 500대 규모 긴급수송 택시봉사단 출범

기상 악화 등 공항 발묶임 해소

1회 운행당 최대 1만 200원 지급



지난달 8일 폭설로 인한 기상 악화, 항공기 연착으로 제주국제공항에 한밤중에 도착한 승객들이 택시 승차장에 100m 이상 줄을 선 모습.

제주경찰청 제공

폭설·강풍 등 기상 악화 때마다 제주국제공항에 방문객들의 발이 묶이는 고질적인 문제 해결을 위해 제주도가 긴급 처방을 내놨다. 도는 심야 결항이 속출할 경우 공항 체류객을 신속히 수송할 500대 규모의 ‘긴급수송 택시봉사단’(가칭)이 출범한다고 4일 밝혔다.제주지방항공청이 제주공항 비상대응 4단계(관심·주의·경계·심각) 중 ‘주의’ 단계 이상을 발령하고 오후 9시를 넘기면 봉사단이 가동된다. ‘주의’ 단계는 결항 예약 인원 3000명 이상이거나 심야 체류객이 발생한 상황이다.도는 오픈채팅방과 문자메시지 등 비상 연락망을 통해 출동을 요청하고 봉사단원은 1시간 이내 공항 택시 승차장에 도착해야 한다. 모집 인원은 개인·일반 택시기사 500명이다. 이날부터 오는 20일까지 선착순 접수해 다음 달 1일부터 3년간 운영된다.봉사단에 참여한 택시에는 1회 운행당 최대 1만 200원을 지급한다. 대신 출동 요청을 받으면 최소 1회 이상 공항에 진입해야 하며 3회 연속 불응 시 봉사단에서 제외된다. 스노타이어·체인 등 월동 장비 구비도 의무화했다.김삼용 도 교통항공국장은 “500대가 동시 투입되면 1회 출동으로 최대 2000명 안팎을 수송할 수 있다”며 “기존 공항 심야운행 택시 보상지원금 4억원을 활용하고 예산 부족분은 추경으로 보완하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자