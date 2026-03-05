구로구, 어르신 맞춤형 신체활동 프로그램

좌식 신체활동 프로그램 새로 도입

지난해 하반기 1077명 참여



서울 구로구가 운영하는 어르신 맞춤형 신체활동 프로그램. 구로구 제공

서울 구로구가 노인인구 증가에 대응하고 어르신의 건강한 노후생활을 지원하기 위해 ‘신체활동으로 더 건강한 3·3·3 실천’을 목표로 어르신 맞춤형 신체활동 프로그램을 운영한다.‘3·3·3 실천’은 2030년까지 건강수명 3세 향상과 운동실천율 3%포인트 향상을 추진하는 건강 목표다.구는 고령 및 노인성 질병 등의 사유로 보행이 어려운 어르신을 대상으로 앉은 자세에서도 충분한 운동 자극을 제공할 수 있는 ‘좌식 신체활동 프로그램’을 새로 시작한다. 이동이 제한된 어르신도 안전하게 참여할 수 있는 운동 환경을 마련하고, 신체활동 참여 사각지대를 최소화하기 위한 취지다.놀이형 신체활동 프로그램 ‘실버놀샘터’와 기능적 균형 및 근력 강화를 중심으로 한 ‘근력운동 프로그램’도 참가할 수 있다. 참여 부담은 낮추고 중강도 이상의 체계적인 운동으로 신체 기능 향상을 돕는다.프로그램은 보건소 운영과 함께 동주민센터와 협력해 진행된다. 구는 지역 여건과 참여자의 특성을 반영해 운영한다. 실제 지난해 집단 근력 운동 참여자들은 ▲앉았다 일어서기 ▲2분 제자리 걷기 등에서 체력 지표 개선이 확인됐다.구로구 관계자는 “좌식 프로그램을 새롭게 더해 이동이 어려운 어르신도 안전하게 참여할 수 있도록 했다”며 “앞으로도 지역 여건과 대상자 특성을 반영해 어르신들의 건강한 노후를 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.서유미 기자