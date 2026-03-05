서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, 장비신호수 등 간접근로자도 임금 직접 지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시민 절반 이상 ‘주 4.5일 근무제’ 찬성

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

북아현·충현동 잇는 ‘과선교’… 서대문 12년 염

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“미래 공간복지 실현”… 관악 노인복지타운·삼성동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구로구, 어르신 맞춤형 신체활동 프로그램

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

좌식 신체활동 프로그램 새로 도입
지난해 하반기 1077명 참여

서울 구로구가 노인인구 증가에 대응하고 어르신의 건강한 노후생활을 지원하기 위해 ‘신체활동으로 더 건강한 3·3·3 실천’을 목표로 어르신 맞춤형 신체활동 프로그램을 운영한다.

‘3·3·3 실천’은 2030년까지 건강수명 3세 향상과 운동실천율 3%포인트 향상을 추진하는 건강 목표다.


  •
서울 구로구가 운영하는 어르신 맞춤형 신체활동 프로그램. 구로구 제공


구는 고령 및 노인성 질병 등의 사유로 보행이 어려운 어르신을 대상으로 앉은 자세에서도 충분한 운동 자극을 제공할 수 있는 ‘좌식 신체활동 프로그램’을 새로 시작한다. 이동이 제한된 어르신도 안전하게 참여할 수 있는 운동 환경을 마련하고, 신체활동 참여 사각지대를 최소화하기 위한 취지다.

놀이형 신체활동 프로그램 ‘실버놀샘터’와 기능적 균형 및 근력 강화를 중심으로 한 ‘근력운동 프로그램’도 참가할 수 있다. 참여 부담은 낮추고 중강도 이상의 체계적인 운동으로 신체 기능 향상을 돕는다.

프로그램은 보건소 운영과 함께 동주민센터와 협력해 진행된다. 구는 지역 여건과 참여자의 특성을 반영해 운영한다. 실제 지난해 집단 근력 운동 참여자들은 ▲앉았다 일어서기 ▲2분 제자리 걷기 등에서 체력 지표 개선이 확인됐다.

구로구 관계자는 “좌식 프로그램을 새롭게 더해 이동이 어려운 어르신도 안전하게 참여할 수 있도록 했다”며 “앞으로도 지역 여건과 대상자 특성을 반영해 어르신들의 건강한 노후를 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

질병·실직 때도 돌봄 공백 없도록… 구로는 ‘삶의

장인홍 구로구청장

정원오 “더 넓은 곳으로 나아가겠다”… 5일 서울시

3선 구청장직 사퇴… 서울시장 레이스 스타트 “다시 출발하는 마음으로 끝까지 걸어갈 것”

관악·금천구청장, 국토부에 신천신림선 추진 촉구

“5차 국가철도망 계획 반영을” 김윤덕 장관 만나 공식 요청

“은평의 봄 안전하도록”… 직접 발로 뛰어 해빙기

사업장 점검 나선 김미경 구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr