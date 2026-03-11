서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 ‘청년주택’ 7만 4000가구 2030년까지

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

아이 낳고 키우기 좋은 성동… 합계출산율 2년 연

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천구, 불법 광고물 수거하면 최대 100만원 보

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

산림복지 꺼낸 노원… 숲의 진수 온다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

집수리 믿고 맡겨! 은평구, 주거 취약가구 집수리 최대 1200만원 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

오는 20일부터 27일까지 주택과 방문 신청


  •
서울 은평구 2026년 집수리 사업 홍보물. 은평구 제공


서울 은평구는 주거 취약가구 및 반지하 주택 등의 집수리 비용을 지원하는 ‘안심 집수리 보조사업’을 실시한다고 11일 밝혔다.

이 사업은 거주 환경이 열악한 가구의 주택 수리를 지원하는 사업이다. 지원 대상은 10년 이상 된 저층주택에 거주하는 기준중위소득 100% 이하에 해당하는 주거 취약가구, 반지하 주택, 주택성능개선지원구역 내 저층주택(20년 이상), 옥탑방(양성화) 가구다.

주거 취약가구는 기초생활수급자, 차상위계층, 중증장애인, 65세 이상 고령자, 다자녀가족, 한부모가족, 다문화가족을 말한다.

지원 가능 공사 항목은 창호·단열·방수·설비 등 성능개선 공사, 소화기·화재감지기·가스누출경보기 등 소방안전시설공사, 안전 손잡이 설치 및 내부 단차 제거 등 편의시설 공사다.

지원 규모는 서울 전체 780가구다. 주거 취약가구는 공사비 80%, 최대 1200만원, 반지하 주택은 공사비 50%, 최대 600만원, 주택성능개선지원구역 내 저층주택과 옥탑방은 공사비 50%, 최대 1200만원까지 지원한다.

신청은 오는 20일부터 27일까지 구청 주택과에서 하면 된다. 서류 심사를 통해 지원 대상을 뽑는다.

주거 취약가구의 경우 지난해 12월부터 지난달까지의 건강보험료 평균 납부액(거주 가구원 전체)을 기준으로 올해 기준 중위소득 건강보험료 기준 충족 여부를 확인한다. 해당 가구가 다른 기준에 중복되더라도 주거 취약가구 지원 조건을 우선 적용한다.

임차인이 있는 주택은 임차료 상생협약을 통해 4년간 임차료 동결과 거주기간 보장을 조건으로 지원할 수 있다. 자세한 사항은 구청 주택과 주택정책팀으로 문의하면 된다.

김미경 은평구청장은 “사업을 통해 취약 거주시설 주민들의 주거환경을 개선해 더욱 쾌적하고 살기 좋은 은평구로 거듭나기를 바란다”고 말했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“외로운 주민 없도록”… 도봉, 예방 중심 마음건강

2호 마음편의점 간 오언석 구청장

등하교 지킴이 성북, 교통안전 캠페인 실시

구청·종암경찰서 등 50명 참여 17개 초교에 지도사 65명 배치

“역대 최대 지원”…영등포구, 소상공인 특별보증 3

지난해 대비 88억원 증액, 2%대 저금리 대출

서울서 가장 뜨거웠던 강서의 ‘희망온돌’

전년보다 32억 증가한 80억 모금 목표액의 3.2배… 역대 자치구 1위

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr