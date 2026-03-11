서대문구, 자립준비청년에 의료비 지원…전국 최초

서울Pn

특정 진료과목 국한 없이 모든 의료비 대상

서울 서대문구는 전국 최초로 자립준비청년에게 의료비 본인부담금을 지원하는 ‘건강첫걸음’ 사업을 시행한다고 11일 밝혔다.


서울 서대문구청 청사. 서대문구 제공


구는 보건복지부의 자립준비청년 의료비 지원과는 별도로 이들 청년이 직접 부담해야 하는 의료비를 연간 최대 30만원까지 지원한다. 특정 진료과목에 국한하지 않고 건강검진비, 치과·정신과 진료비 등을 포함해 모든 의료비가 대상이다.

자립준비청년들이 경제적 어려움으로 치료를 포기하는 일이 없도록 이들의 신체적·정신적 건강권까지 공공이 책임지는 복지 모델이다. 서대문구는 그동안 자립준비청년의 생활 안정을 위해 여러 지원 정책을 추진해왔다. 2020년 서울시 최초로 도입한 사회첫걸음 수당은 올해부터 월 30만원으로 확대됐다.

이성헌 구청장은 “건강첫걸음은 자립준비청년들이 사회라는 낯선 곳에서 아파도 참아야 하는 외로운 상황을 막겠다는 서대문구의 진심 어린 약속”이라며 “자립준비청년이 어떤 비바람에도 흔들림 없이 미래를 꿈꿀 수 있도록 지원하겠다”고 강조했다.


서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
