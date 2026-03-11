서울 금천구, ‘전국 최초’ 토지거래허가 신청 자동화

“지번과 토지·건축물대장 연동…신청서식 자동완성”



금천구 토지거래허가 신청 자동화

금천, 토지거래허가구역 조회 화면

금천구 제공



금천구 토지거래허가 신청서 작성 플랫폼

금천구 토지거래허가 신청서 작성 플랫폼

금천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 금천구는 전국 최초로 인공지능(AI) 기반의 양방향 토지거래허가 신청 원스톱 서비스를 운영한다고 11일 밝혔다.이번 서비스는 생성형 AI 기술과 공공데이터를 결합한 디지털 행정 혁신의 결과물 중 하나다. 금천구는 “급변하는 행정 환경에 선제 대응하고 복잡한 서식 작성에 따른 주민 불편을 줄일 수 있을 것”이라고 설명했다.서비스에는 지번 입력만으로 토지·건축물대장 등 공공데이터가 연동되는 문답형 방식을 도입했다. 이에 따라 기존에는 수기로 작성하던 토지거래허가신청서, 토지이용계획서, 토지취득자금 조달계획서 등 모든 신청 서식이 자동으로 완성된다.또한 토지거래허가 전담 창구의 양방향 모니터를 통해 신청 내용을 실시간으로 확인할 수 있다. 신청서 작성 시간을 획기적으로 단축하고 향후 성과 분석을 거쳐 전국으로 확대할 수 있을 것으로 구는 기대했다.구는 24시간 비대면 상담을 지원하는 ‘토지거래허가 안내봇’도 운영 중이다. 아울러 누구나 쉽게 토지거래허가 위치정보를 파악할 수 있는 ‘한눈에 보는 토지거래허가구역 조회시스템’도 구축했다.구 관계자는 “이번 서비스는 공무원들이 자발적으로 연구하고 협업해 만들어낸 행정 혁신의 모범 사례”라며 “앞으로도 행정에 AI 기술을 접목해 스마트 행정을 구현해 나가겠다”고 밝혔다.김주연 기자