커피박·종이팩도 한 번에… 은평구, 카페 폐자원 선순환 체계 도입

기존 비효율적 폐기물 배출 → ‘통합 수거 체계’



서울 은평구청 관계자들과 ‘지구를지키는소소한행동 사회적협동조합’ 관계자가 지난달 20일 은평구청에서 열린 업무협약식에서 기념 촬영을 하고 있다.

은평구 제공

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서울 은평구는 지난달 20일 오후 ‘지구를지키는소소한행동 사회적협동조합’(지소행)과 ‘은평구 카페 자원순환 체계 구축 및 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 6일 밝혔다.이번 협약은 카페에서 발생하는 주요 폐기물인 커피박(커피 원두에서 커피액을 추출하고 남은 찌꺼기)과 종이팩의 수거 효율을 높이기 위해 추진됐다. 협력 단체인 ‘지소행’은 종이팩·커피박 다시 쓰기 등 자원순환 체계를 지역사회에 확산시키는 환경부 산하 비영리단체이자 예비사회적기업이다.구는 기존의 비효율적인 카페 폐기물 배출 체계를 개선하기 위해 ‘통합 수거 체계’를 도입한다. 그동안 품목별로 수거 주체가 다르거나 분리배출이 어려워 버려지는 경우가 많았지만 앞으로는 이를 하나로 묶어 관리하게 된다. 구가 수도권 생활쓰레기 직매립 금지 조치에 대응하고 폐자원의 선순환 구조를 만든다는 점에서 의미가 크다.김미경 은평구청장은 “이번 협약으로 카페들이 자원순환에 보다 쉽고 체계적으로 동참할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “민관 협력의 모범 사례로서 행정적 지원을 이어가겠다”고 말했다.송현주 기자