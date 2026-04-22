배움의 문 더 넓히는 구로… 숭실사이버대와 협력 강화

“지역 대학과 함께 학습 기회 확대”

평생교육 프로그램 개발·인력 양성



장인홍(왼쪽 다섯 번째) 구로구청장이 지난 20일 숭실사이버대와 평생교육 활성화를 위한 업무협약을 체결하면서 기념촬영을 하고 있다.

구로구 제공

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서울 구로구가 숭실사이버대와 평생교육 활성화를 위한 업무협약을 체결하고 평생학습 기회를 넓히기 위해 협력한다.구는 전날 구로구청 르네상스홀에서 숭실사이버대와 업무협약을 맺었다고 21일 밝혔다. 두 기관은 평생교육 프로그램 개발과 전문인력 양성, 학습프로그램 운영 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다. 이번 협약은 지역 대학과의 협력체계를 바탕으로 지속 가능한 평생교육 기반을 마련하고 폭넓은 학습 기회를 제공하기 위해 추진됐다. 향후 교육과정 개발과 지역 평생교육 전문인력 양성, 정보 공유 등 협력사업에 나설 예정이다.숭실사이버대는 구로캠퍼스를 중심으로 운영 중인 정규 4년제 온라인 대학이다. 구는 대학의 인적·물적 자원을 지역 평생교육에 더욱 적극적으로 활용할 수 있을 것으로 기대했다. 구로구는 개봉동 구로문화누리 평생학습관과 구로구청 신관에 있는 평생학습관에서 다양한 프로그램을 운영 중이다.장인홍 구청장은 “지역 대학과 협력을 바탕으로 구민의 평생학습 기회를 넓히는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 교육 자원과 연계해 실질적인 평생교육 협력사업을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.서유미 기자