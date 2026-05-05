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구청이 놀이터로…성북 어린이날 축제 ‘성북놀랜드’ 성황리 마무리

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1000여명 어린이와 가족들 참여


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지난 2일 서울 성북구청 바람마당과 잔디마당에서 열린 ‘2026 어린이 친구(親區) 성북 페스티벌’에서 어린이들이 버블쇼를 즐기고 있다.
성북구 제공


서울 성북구가 제104회 어린이날을 앞둔 지난 2일 구청 바람마당과 잔디마당에서 ‘2026 어린이 친구(親區) 성북 페스티벌’을 열었다고 5일 밝혔다.

‘성북놀랜드’를 주제로 한 이번 축제는 1000여명의 어린이와 가족이 참여한 가운데 진행됐다. 축제에서는 다양한 놀이·체험 프로그램과 공연이 운영됐다. 놀이 부스에서는 역동적 놀이를 원하는 아이들을 위해 다트건 사격, 전자오락실 같은 프로그램이 진행됐다. 특히 에어바운스(풍선놀이틀)가 어린이들의 호응을 얻었다.

잔디마당에 마련된 체험 부스에서는 열쇠고리(키링) 만들기, 썬캐쳐(햇빛을 잡아두어 공간에 좋은 기운을 불러들인다는 풍수적 의미를 가지는 인테리어 소품) 만들기 프로그램이 진행됐다. 행사는 성북청소년문화의집, 월곡청소년센터, 장위청소년문화누림센터 등 아동·청소년 관련 기관과 단체 10곳이 공동 운영했다. 고명외식고와 한국체육대 학생들도 체험 부스 운영에 참여했다.

구 관계자는 “아이들이 마음껏 뛰어놀며 즐겁게 지냈으면 하는 마음으로 행사를 준비했다”며 “앞으로도 아이들이 웃을 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 밝혔다.


송현주 기자
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