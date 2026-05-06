“‘수포자’ 되긴 일러!”…영등포구, 예비 고교생 위한 ‘수학캠프’ 운영

이달 28일까지 참가자 접수



서울 영등포구 ‘예비 고등학생 수학캠프’ 홍보물.

영등포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 영등포구는 2027학년도 고등학교 진학을 앞둔 예비 고등학생들이 여름방학 수학 기초 실력을 체계적으로 다질 수 있도록 하는 ‘수학캠프’ 참가자를 28일까지 모집한다고 6일 밝혔다.이번 캠프는 중학교 1학년부터 3학년까지의 수학 과정을 핵심 중심으로 압축해 일주일 동안 학습할 수 있도록 구성됐다. 고등학교 진학 전 필수 개념을 체계적으로 정리해 학습 공백을 보완하고 수학에 대한 자신감을 높이는 데 목적이 있다.캠프는 올 7월 27일부터 8월 2일까지 하이서울유스호스텔에서 진행된다. 7일간 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 집중 학습이 이뤄진다. 영등포구에 살고 있는 2027학년도 입학 예정 고등학생 35명이 모집 대상이다. 캠프 참가비는 전액 무료다.교육 과정은 핵심 개념 정리와 유형별 문제 풀이를 중심으로 운영된다. 캠프 시작 전 레벨 테스트를 실시해 개인별 학습 수준을 진단하고 결과에 따라 맞춤형 학습 지도를 제공한다. 캠프 기간 중 서울대 학생과의 1대1 멘토링 프로그램을 운영해 학습 방법과 진로에 대한 조언도 제공한다. 서울대 캠퍼스 탐방 프로그램도 함께 진행한다.지난 1월 예비 고등학생 50명을 대상으로 처음 운영된 수학캠프는 참여 학생들로부터 큰 호응을 얻었다. 캠프에 참여한 한 학생은 “짧은 기간에 수학 모든 과정을 복습할 수 있어 효율적이었고 실력을 점검하는 데 도움이 됐다”고 전했다. 1월 캠프는 참가비 5만원을 받아 유료로 운영됐다. 구는 지난해와 달리 올해 운영 시기를 여름방학으로 조정해 중학 과정 마무리와 고교 진학 준비에 모두 도움이 되도록 했다.참가를 희망하는 학생은 이달 28일까지 온라인(네이버폼)에서 신청하면 된다. 구는 서류 심사와 면접을 거쳐 최종 참가자를 선발할 예정이다. 결과는 구청 누리집 게시와 함께 개별 안내한다. 자세한 사항은 구청 누리집 ‘우리구소식’ 게시판 또는 미래교육과로 문의하면 된다.구 관계자는 “여름방학은 학습 격차를 줄이고 실력을 한 단계 끌어올릴 수 있는 중요한 시기”라며 “예비 고등학생들이 중등 과정을 효과적으로 마무리하고 자신감을 갖고 고등학교에 진학할 수 있기를 기대한다”고 말했다.송현주 기자