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마라톤 뛰고 수육 먹자…오는 10일 ‘금천 수육런’

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안양천 ‘금천구육상연맹회장배 금천사랑 마라톤대회’


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달리고 수육 먹는 ‘금천사랑 마라톤’
지난해 10월 열린 금천구육상연맹회장배 금천사랑 마라톤대회에서 참가자들이 수육과 김치를 받고 있다.
금천구 제공


10일 금천구청 인근 안양천 다목적광장 일대에서 달리기도 하고 수육도 먹는 ‘수육런’이 열린다.

6일 서울 금천구에 따르면 10일 개최되는 ‘제20회 금천구육상연맹회장배 금천사랑 마라톤대회’는 올해로 20년째를 맞은 금천구 대표 체육행사다. 마라톤을 완주한 뒤 수육과 막걸리를 함께 즐길 수 있는 ‘수육런’이 이색 마라톤으로 인기를 끌자, 전국적으로 이를 벤치마킹한 마라톤 대회도 등장했다.

이번 대회 역시 접수 시작과 동시에 마감됐다. 대회는 안양천 다목적광장을 출발해 금천교를 지나 철산교를 반환점으로 돌아오는 5㎞ 코스와 구일역을 반환점으로 돌아오는 10㎞ 코스가 있다. 총 850명의 참가자가 5월의 싱그러운 햇살 아래 푸른 자연을 만끽하고 완주 후에는 수육을 먹는 즐거움도 누릴 예정이다.

특히 민간업체의 협찬으로 체험 부스와 경품 이벤트가 더 풍성해졌다. 샘표식품 ‘새미네부엌’ 육수 키트와 ㈜지평주조 ‘지평막걸리’를 제공하는 체험 부스가 운영된다. MG시흥새마을금고에서는 생활용품을, 의료법인 희명병원에서는 건강검진권과 MRI 촬영권 등을 경품으로 지원했다.

구 관계자는 “앞으로도 ‘수육런의 원조’답게 안전하고 내실 있는 운영을 위해 최선을 다하겠다”며 “순위를 따지기보다 치열한 일상에서 벗어나 쉼과 충전을 누리길 바란다”고 전했다.


김주연 기자
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