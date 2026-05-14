소백산 철쭉 피고, 주왕산 수달래 지고… 희비 엇갈린 축제

사라져 가던 철쭉 복원 명품 축제로

수달래 기후변화로 고사 8년째 중단



경북 영주 소백산 정상에 군락을 이룬 철쭉.

영주시 제공



경북 청송군의 주왕산 수달래 축제 모습.

청송군 제공

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국립공원 소백산과 주왕산의 명물인 철쭉과 수달래(산철쭉) 축제 간 희비가 엇갈리고 있다.지구온난화와 탐방객의 무분별한 훼손 등으로 사라져 가던 소백산 철쭉축제는 복원 사업의 성공으로 명맥을 이어가는 반면 주왕산 수달래 축제는 복원에 실패해 역사의 뒤안길로 사라지게 됐다.경북 영주시는 오는 23~24일 소백산과 풍기인삼문화팝업공원에서 ‘2026년 영주 소백산 철쭉제’를 개최한다고 13일 밝혔다.‘철쭉의 물결, 소백산에 스며들다’를 주제로 한 이번 축제는 가족 단위 방문객을 위한 공연과 체험 행사 등 다양한 볼거리와 즐길거리를 마련했다.특히 축제 기간 소백산에서는 연분홍으로 물든 철쭉을 배경으로 등반 대회, 군락지 감상 등 다채로운 프로그램이 펼쳐져 등산객과 방문객들에게 소백산의 아름다움을 선사한다.소백산의 최고 자생식물인 철쭉은 2000년대 이전만 해도 연화봉과 비로봉을 중심으로 군락을 이뤘으나 이상기온 등으로 점차 규모가 줄어들면서 군락지가 사라질 위기에 처했다. 이에 시와 소백산국립공원관리사무소, 영주시산악연맹 회원 등이 2006년부터 20년 가까이 소백산 철쭉 보존과 복원에 지속적으로 나선 결과 현재는 자생지가 많이 복원된 상태다.반면 경북 청송군은 2018년 4월 ‘제32회 주왕산 수달래 축제’ 개최 이후 8년째 행사를 열지 못하고 있다. 주왕산의 습지와 계곡이 기온 변화로 말라가면서 수달래가 함께 사라졌기 때문이다.그동안 군과 주왕산국립공원관리사무소, 천년고찰 대전사 등이 수달래 종 보존을 위해 주왕계곡 인근 수달래 군락을 경관자원으로 지정하고 모니터링과 증식·이식하는 등 백방으로 노력했으나 허사였다. 주왕산 수달래는 2010년대 중반까지만 해도 회양목과 천년이끼, 기암괴석과 함께 ‘주왕산 4대 명물’로 손꼽히며 매년 5월이면 주방천을 따라 흐드러지게 피었다.청송군 관계자는 “주왕산 수달래는 계속되는 고사(枯死)와 복원 사업 실패로 어느새 자취를 감췄다”며 “수달래 축제는 더 이상 개최되지 못할 것”이라고 아쉬워했다.영주·청송 김상화 기자