전남, 갯벌 탄소 흡수능력 연구 고도화

국제 인증 시 온실가스 감축 기여

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지난해 갯벌의 이산화탄소 흡수 능력을 확인한 전남도가 올해는 갯벌 탄소 흡수능 연구 고도화에 나섰다.전남도보건환경연구원은 다음달부터 신안군 지도 갯벌에서 온실가스 종류별로 흡수능 데이터를 확보할 예정이라고 27일 밝혔다. 앞서 연구원은 지난해 비식생 갯벌의 탄소 흡수능이 평균 1㎡ 기준 시간당 약 9㎎에 이르는 것으로 확인했고, 탄소 흡수가 표층에 서식하는 미생물의 광합성·호흡 활동과 밀접하게 연관된 사실을 밝혀냈다.올해 연구에서는 실험 공간(챔버)에 유입되는 대기와 배출되는 공기 중 이산화탄소를 동시에 연속 자동 측정해 실시간 이산화탄소 흡수·배출량을 확인한다. 여기에 미생물 광합성과 관련 있는 일사량과 습지에서 주로 배출되는 메탄을 추가 측정함으로써 온실가스 흡수·배출의 종합적 메커니즘을 확인해 결과의 신뢰성을 높일 계획이다. 연구원은 이번 연구가 갯벌 블루카본 국제인증 대응에도 중요한 자료가 될 것으로 보고 있다.지난해 10월 페루 리마에서 열린 제63차 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 총회에서 우리나라가 제안한 갯벌·해조류·조하대 퇴적물 관련 신규 탄소흡수원 방법론 보고서 개요가 승인됐다.보고서가 내년 말 발간되면 갯벌의 탄소흡수원 인정과 함께 갯벌 탄소 흡수량이 국가 온실가스 감축목표(NDC)에 공식 반영될 전망이다.﻿무안 류지홍 기자