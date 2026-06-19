방성환 경기도의원, 한국여성농업인 경기도연합회 한마음대회 참석해 격려



▲ 방성환 경기도의회 농정해양위원장이 18일 여주시에서 열린 ‘제13회 한국여성농업인 경기도연합회 한마음대회’에 참석해 축사를 전하며 여성농업인들을 응원하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 방성환 위원장(국민의힘, 성남5)이 여성농업인의 권익 향상과 농업·농촌 발전을 위한 소통 행보에 나섰다.방 위원장은 지난 18일 여주시에서 개최된 ‘제13회 한국여성농업인 경기도연합회 한마음대회’에 참석해 도내 여성농업인들을 격려하고, 농촌 사회 내 여성농업인의 주도적 역할을 강조했다.한국여성농업인 경기도연합회와 여주시연합회가 공동으로 주관한 이번 행사에는 도내 각 지역의 여성농업인들이 대거 동참해 상호 화합과 정보 교류의 시간을 가졌다.이 자리에서 방 위원장은 농업·농촌의 지속 가능한 발전과 지역사회 활성화에 기여한 우수 여성농업인들에게 경기도의회 의장 표창을 전수하며 그간의 헌신에 깊은 감사의 뜻을 표했다.이어진 축사에서 그는 행사의 성공적인 개최를 축하하고 여성농업인들의 노고를 치하했으며, 현장 참석자들과 함께 “여성농업인 파이팅!”을 세 차례 외치며 자긍심 고취와 결속을 다지는 시간을 가졌다.공식 행사 종료 후 방 위원장은 여성농업인들과 직접 인사를 나누며 현장의 애로사항과 다양한 현안 의견을 수렴했다. 이어 앞으로도 농업 현장에서 중추적인 역할을 담당하는 여성농업인들의 권익 증진을 위해 의정 역량을 집중하겠다는 뜻을 전했다.양승현 리포터