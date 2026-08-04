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‘시민 체감 행정’ 용인시, 행안부 적극행정 3년 연속 우수 기관 선정

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용인시청사 전경


용인특례시는 3일 정부세종청사에서 열린 ‘제6회 적극행정 유공포상 시상식’에서 ‘2025년 지방정부 적극행정 종합평가’ 장관 표창을 받았다.

시는 2023년 지방정부 적극행정 종합평가와 2024년 지방정부 적극행정 종합평가에 이어 3년 연속 우수기관에 선정됐다.

행안부는 해마다 전국 지자체 243곳을 대상으로 적극행정 활성화 노력, 제도 활용 및 이행 성과, 국정과제 성과 창출 노력 등을 종합적으로 평가해 우수기관을 뽑고 있다.

시는 10년 이상 늦어진 죽능일반산업단지 조성 사업의 쟁점을 해소하고, 전국 최초로 어르신 차량 동행 서비스를 추진하는 등 시민이 체감할 수 있는 적극행정을 추진한 점이 높은 점수를 받았다.

이상일 시장은 “이번 표창은 시민의 불편을 해결하고 지역 현안을 풀기 위해 현장에서 적극적으로 노력한 모든 공직자의 성과”라며 “앞으로도 시민이 체감하는 변화로 이어질 수 있도록 적극행정의 기반을 더욱 탄탄히 하고, 더 나은 용인특례시를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


안승순 기자
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