“꼼짝 마, 여름 모기”

이성배 서울시의원, 제12대 서울시의회 부
이상훈 서울시의원, 12대 서울시의회 더불
경기도의회, 제12대 당선의원 오리엔테이션
안명규 경기도의원 “학교시설 개선, 추경에
“1년 전보다 더 큰 책임감… 구로형 기본사회 구체
장인홍 서울 구로구청장
강북, 편의점 활용해 청년 자살예방 확대
GS25 62곳에 타로 홍보물 비치
“천하제일 영등포 청사진 그린다”…조유진 영등포구청
인수위원장에 유광상 전 서울시 장학재단 이사장
“뚜벅이 4년간 깨달은 마포 현안 해결… 첫 결재는
유동균 서울 마포구청장 당선인
금산 ‘영천암 무량수각’·청양 ‘장곡
무등산권 유네스코 지질공원 3연속 인
서울 ‘잠수교 뚜벅이 축제’ 117만
백두대간수목원 호랑이 보러 오세요
경북 봉화 국립백두대간수목원과 국립세종수목원이 국민 관광지로 주목받고 있다. 산림청 산하 한국수목원…
서울, 청년인생설계학교 2기 모집
서울시는 ‘2026년 청년인생설계학교 2기’를 모집한다고 15일 밝혔다. 이는 청년의 진로 찾기를 …
인재숙·인재학당 확산… 지자체 학원
지방자치단체가 직접 기숙 시설을 짓고 유명 학원 강사를 초빙해 관내 중고생에게 방과 후 수업을 제공…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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