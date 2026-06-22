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“꼼짝 마, 여름 모기”

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“꼼짝 마, 여름 모기”
대구 중구보건소 관계자가 22일 ﻿중구 동인동 일대에서 여름철 모기 매개 감염병 대비 방역 작업을 하고 있다.
대구 뉴시스


대구 중구보건소 관계자가 22일 ﻿중구 동인동 일대에서 여름철 모기 매개 감염병 대비 방역 작업을 하고 있다.

대구 뉴시스
2026-06-23 19면
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