광명시의회, 제10대 의원 당선인 오리엔테이션 개최



광명시의회는 24일 운영위원회 회의실에서 제10대 광명시의회 의원 당선인들을 대상으로 오리엔테이션을 개최했다. 광명시의회 제공

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제10대 광명시의회를 이끌어갈 의원 당선인들이 본격적인 의정활동 준비에 들어갔다.시의회는 24일 운영위원회 회의실에서 제10대 광명시의회 의원 당선인들을 대상으로 오리엔테이션을 개최했다.이번 오리엔테이션은 오는 7월 1일 출범을 앞둔 제10대 광명시의회의 안정적인 개원을 뒷받침하고, 초선 등 당선인들이 의정활동 전반의 메커니즘을 빠르게 이해할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다.이날 오리엔테이션은 의회사무국 직원들과의 첫인사 및 소개로 문을 열었으며, 이어 의회의 핵심 기능과 역할, 연간 회기 운영 일정, 의원 윤리강령 등 당선인들이 향후 의정활동을 펼치는 데 필수적인 핵심 실무 사항들을 상세히 안내하는 방식으로 진행됐다.또한 당선인 간 상견례와 함께 의원 등록 절차, 향후 개원 일정 등에 대한 실무 교육도 이뤄졌다.의회 관계자는 “새로운 광명의 내일을 이끌어 주실 당선인 여러분을 뵙게 되어 매우 뜻깊고 영광스럽다”며 “제10대 광명시의회가 시민의 뜻을 충실히 대변하고 광명의 더 나은 미래를 만들어 갈 수 있도록 의회사무국 차원에서 성심껏 지원하고 보좌하겠다”고 밝혔다.한편, 제10대 광명시의회는 오는 7월 1일 첫 임시회를 소집해 전반기 의장단을 선출할 예정이다. 이어 이튿날인 2일에는 상임위원회 등 원 구성을 마무리하고 본격적인 의정활동에 돌입한다는 방침이다.류정임 리포터