동대문구, 왕산 허위의 뜻 담은 ‘왕산로 빛의거리 조성사업’

청량리역 광장서 추진보고회, 7월 준공 목표

미디어 시설물·고보라이트·경관조명 설치 등



이필형 동대문구청장이 23일 청량리역 광장에서 ‘왕산로 빛의거리 조성사업’ 추진보고회를 열고 축사하고 있다.

동대문구 제공



서울 동대문구 청량리역 광장의 미디어 시설물 정면 예상도.

동대문구 제공

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서울 동대문구는 지난 23일 청량리역 광장에서 ‘왕산로 빛의 거리 조성 사업’ 추진 보고회를 열고 사업 추진 상황을 점검했다고 25일 밝혔다. 구는 왕산(旺山) 허위(1855~1908) 선생이 보여준 의병 정신과 나라를 밝히던 횃불의 의미를 도시 공간에 담아내기 위해 사업을 추진 중이다.구한말 의병대장 허위는 1895년 을미사변이 일어나자 붓 대신 무기를 들었다가 고종의 뜻에 따라 해산했다. 다만 허위가 안타깝게 멈춰 섰던 그 길은 신설동역에서 시작해 제기동, 청량리를 지나 시조사삼거리까지 이어지는 3.17㎞ 길이의 왕산로가 됐다.구는 7월 준공을 목표로 공사를 진행하고 있다. 사업 구간에는 미디어 시설물, 보행로 고보라이트, 경관조명 등이 설치되며 향후 청량리역 광장 일대 야간 보행 환경이 개선되고 왕산로의 상징성도 한층 높아질 것으로 기대하고 있다.이번 사업은 공공과 민간의 협력을 바탕으로 추진 중이다. 서울시를 비롯해 한화커넥트, 롯데백화점 등 관계 기관과 민간 기업이 협의에 참여했다.구는 왕산로 빛의 거리가 역사와 문화, 야간 경관을 함께 즐길 수 있는 공간으로 자리 잡고 청량리역을 이용하는 시민과 지역 주민들이 왕산로를 자연스럽게 접할 수 있도록 마무리 공정에 힘쓸 계획이다.이필형 구청장은 “왕산로 빛의 거리 조성 사업은 왕산 허위 선생의 숭고한 의병 정신과 자주독립의 가치를 오늘의 빛으로 잇는 사업”이라며 “여러 관계 기관과 민간 기업의 협력으로 추진되는 만큼 함께 힘을 보태 주신 서울시와 한화커넥트, 롯데백화점 등 협력 기관에 감사드린다”고 밝혔다.그러면서 “왕산로가 역사성과 도시 활력을 함께 품은 동대문구의 새로운 야간 명소가 될 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.유규상 기자