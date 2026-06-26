서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

구로구, 7월 1일 구로사랑상품권 80억원 규모

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“박물관 견학부터 북토크까지”…종로구, 독서문화

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

은평 ‘지역 보건의료계획’ 또 복지장관상

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원구 마음건강지원센터 ‘마음잇다’…촘촘한 협력체

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

울산과기원, AI로 한 달 뒤 산불도 예측

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

임정호 교수팀, 딥러닝 모델 개발

기후변화로 산불 피해가 급증하는 가운데 한 달 뒤 산불 위험을 정확히 예측하는 인공지능(AI) 기술이 개발됐다.

울산과학기술원(UNIST) 지구환경도시건설공학과 임정호 교수 연구팀은 전 세계 산불기상지수(FWI)를 최대 31일 앞서 예측하는 딥러닝 모델 ‘FWI-넷’을 개발했다고 25일 밝혔다. FWI는 기온·습도·바람·강수량을 종합해 산불 위험도를 나타내는 지표다.

기존 유럽중기예보센터 방식은 2주 정도 지나면 정확도가 급격히 떨어진다.

반면 FWI-넷은 전체 예측 기간(31일)의 평균 제곱근 오차를 기존 대비 6.6%, 첫 일주일 동안은 오차를 12.4% 낮췄다. 또 위험 지역의 85%에서 예측 편향을 줄였고 고위험 상황 예측 기간도 5일 늘렸다. 인프라가 부족한 빈곤 지역에서도 평균 22일간 안정적인 성능을 유지했다.

이런 높은 정확도는 AI에게 과거의 가뭄 상태와 미래의 날씨 변화를 함께 가르쳤기 때문이다. 연구팀은 방대한 과거 날씨 데이터로 AI를 기초 학습시킨 뒤 한 달에 한 번만 나와서 양이 부족했던 최신 예보 데이터를 추가 학습시키는 ‘2단계 학습법’을 사용해 예측 능력을 끌어올렸다.


울산 박정훈 기자
2026-06-26 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지난 4년간 강동 정상화… 앞으로 4년, 대도약

이수희 서울 강동구청장

“더 큰 중구”… 주민과 함께 여는 민선 9기 출범

새달 1일 충무아트센터서 개최 김길성 구청장, 미래 비전 선포

광진구, 도시제조업 작업환경개선 평가 2년 연속 ‘

봉제·인쇄 등 도시제조업체 39곳 작업환경 개선 지원 추진

박운기 “AI 활용한 주민의견 접수 시스템 시작합니

“주민 주권 확립 초석될 것”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr