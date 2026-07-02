용산구, 7개 외국어 홈페이지 개편…“외국인 필요 정보 한 곳에”

행정, 민원, 생활, 명소 및 숙박 등서울 용산구가 지난 1일 외국인 주민과 관광객의 정보 접근성을 높이기 위해 구청 외국어 홈페이지를 개편했다.
구 관계자는 “다양한 언어로 정보를 쉽고 편리하게 제공해 국제도시에 걸맞은 행정 서비스를 강화하려고 한다”고 2일 설명했다.
개편은 기존 다국어 서비스를 유지하면서도 이용자 중심의 디자인과 콘텐츠를 개선하는 데 중점을 뒀다. 홈페이지는 영어, 일본어, 중국어, 프랑스어, 스페인어, 독일어, 베트남어 등 7개 언어를 지원한다. 구는 외국인 주민과 관광객이 자주 이용하는 생활, 관광, 민원 정보를 중심으로 콘텐츠를 재구성했다.
특히 이태원과 한남동, 국립중앙박물관, 전쟁기념관 등 명소뿐만 아니라 쇼핑 및 숙박 등 다양한 관광 정보를 찾아볼 수 있게 했다.
민원 안내와 행정 서비스 이용 방법은 물론, 구청 이용에 필요한 기본 정보도 제공했다. 생활 안내와도 연계해 의료, 교통, 교육, 생활 편의시설 등 실생활에 필요한 정보를 폭넓게 제공했다.
김경대 구청장은 “앞으로도 외국인의 눈높이에 맞는 다양한 콘텐츠를 확대해 국제도시 용산에 걸맞은 행정서비스를 제공하겠다”고 말했다.
서유미 기자
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