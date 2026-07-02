용산구, 7개 외국어 홈페이지 개편…“외국인 필요 정보 한 곳에”

행정, 민원, 생활, 명소 및 숙박 등



서울 용산구청 영어 홈페이지.

용산구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산구가 지난 1일 외국인 주민과 관광객의 정보 접근성을 높이기 위해 구청 외국어 홈페이지를 개편했다.구 관계자는 “다양한 언어로 정보를 쉽고 편리하게 제공해 국제도시에 걸맞은 행정 서비스를 강화하려고 한다”고 2일 설명했다.개편은 기존 다국어 서비스를 유지하면서도 이용자 중심의 디자인과 콘텐츠를 개선하는 데 중점을 뒀다. 홈페이지는 영어, 일본어, 중국어, 프랑스어, 스페인어, 독일어, 베트남어 등 7개 언어를 지원한다. 구는 외국인 주민과 관광객이 자주 이용하는 생활, 관광, 민원 정보를 중심으로 콘텐츠를 재구성했다.특히 이태원과 한남동, 국립중앙박물관, 전쟁기념관 등 명소뿐만 아니라 쇼핑 및 숙박 등 다양한 관광 정보를 찾아볼 수 있게 했다.민원 안내와 행정 서비스 이용 방법은 물론, 구청 이용에 필요한 기본 정보도 제공했다. 생활 안내와도 연계해 의료, 교통, 교육, 생활 편의시설 등 실생활에 필요한 정보를 폭넓게 제공했다.용산구는 국제도시의 특성을 반영해 홈페이지를 개선하고 있다. 특히 8월 중순까지 이동형 인공지능(AI) 다국어 동시통역 서비스를 시범적으로 운영한다.김경대 구청장은 “앞으로도 외국인의 눈높이에 맞는 다양한 콘텐츠를 확대해 국제도시 용산에 걸맞은 행정서비스를 제공하겠다”고 말했다.서유미 기자