강서 마곡안전체험관에서 마술·그림자 공연·매듭 공예로 안전 배워요

“문화예술 접목한 사고 예방법 안내”

‘마곡안전체험관’ 안내 포스터

서울 강서구 ‘마곡안전체험관’ 안내 포스터

강서구 제공

행사는 방학 기간과 주말을 맞아 유아와 초등학생 자녀를 둔 가족들이 안전의 중요성을 쉽고 재밌게 배울 수 있도록 체험형 활동으로 기획됐다. 이

기간 오후 1시부터 6시까지 안전체험관 전층이 개방된다.

공연은 2층 민방위교육장에서 오후 2시부터 한 시간 동안 하루 최대 180명을 대상으로 진행된다. 오는 15일부터 마곡안전체험관 홈페이지에서 참석자의 80%를 사전 접수하고 나머지 20%는 당일 현장에서 선착순 모집한다.

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서울 강서구 마곡안전체험관이 여름방학을 맞아 문화예술을 접목한 특별한 안전 교육 프로그램을 선보인다고 13일 밝혔다.이번 프로그램은 ‘안전하니 세상이 예술이네’를 주제로 일상 속 안전 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 다음달 1일부터 2일, 같은달 8일부터 9일까지 총 4일간 마곡안전체험관에서 열린다.우선 ‘안전 문화 교육’ 코너에서는 안전 교육을 접목한 그림자 연극, 마술, 모래 공연(샌드아트)이 펼쳐진다.또한 ‘만들기 체험 부스’에서는 안전 매듭 공예와 미니 블록 조립 등으로 실생활과 밀접한 안전 소품을 직접 제작해 볼 수 있다. 1층 로비에서 현장 접수하며, 상시 운영된다.안전 문구가 적힌 팻말을 들고 가상 배경을 합성해 촬영한 뒤 이를 온라인에 공유하는 ‘홍보 캠페인 존’도 있다. 추첨으로 생존키트, 자동소화패치 등 유용한 안전 물품을 증정하는 ‘경품 추첨 존’도 마련된다.모든 프로그램의 참가비는 무료다. 유아나 초등학생 자녀를 동반한 가족을 비롯해 안전에 관심이 있는 구민 누구나 참여할 수 있다.진교훈 구청장은 “딱딱하게 느껴질 수 있는 안전 교육을 문화예술과 결합해 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 준비했다”고 밝혔다.김주연 기자