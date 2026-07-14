분당 재건축 ‘후끈’…사전제안 6만 6037호

특별정비구역 올 지정물량 5.5배

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분당 1기 신도시 재건축 경쟁이 한층 치열해졌다. 경기 성남시는 올해 분당 노후 계획도시 특별정비구역 지정을 위한 사전 제안을 접수한 결과, 결합개발구역을 포함한 50개 구역에서 6만 6037호가 신청했다고 13일 밝혔다.이는 올해 선정 물량인 1만 2000호의 5.5배에 이른다. 2024년 선도지구 선정 당시 신청 물량(5만 8874호)보다도 7163호 많아 재건축 열기가 더욱 높아진 것으로 나타났다. 사전 제안은 정식 신청에 앞선 예비 절차다. 주민들이 개발계획 등을 담은 초안을 제출하면 시가 관계기관 협의와 자문을 거쳐 보완 의견을 제시하고, 이를 반영한 본안을 9월 접수한다. 시는 이달 말 자문 결과를 통보한 뒤 9월 제출된 본안을 평가해 1만 2000호 규모의 특별정비구역을 선정한다. 이어 공람공고와 시의회, 경기도, 국토교통부 의견 청취 등을 거쳐 12월 최종 고시할 예정이다.신상진 시장은 “예상보다 신청이 많이 몰린 만큼 경기도와 국토교통부와 협의해 지정 물량 확대와 제한 완화 방안을 적극 논의하겠다”고 말했다.이번 절차는 지난해 선도지구 선정 이후 처음 진행되는 일반 특별정비구역 지정이다.한상봉 기자