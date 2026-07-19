이재준, “수원화성 3대 축제를 세계인이 찾는 문화관광 콘텐츠로 육성하겠다”



이재준 수원시장이 16일 ‘글로벌문화관광축제위원회 발대식’에서 인사말을 하고 있다. 수원시 제공



이재준 수원특례시장(왼쪽 두 번째), 김준혁 의원(오른쪽 두 번째), 정란수 한양대 관광학과 교수(오른쪽), 이탈리아 출신 방송인 알베르토 몬디이(왼쪽)가 ‘글로벌문화관광축제위원회 발대식’ 후 토크 콘서트를 하고 있다. 수원시 제공

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이재준 수원특례시장이 “수원화성 3대 축제를 세계인이 찾는 문화관광 콘텐츠로 육성하겠다”며 “수원을 글로벌 문화관광축제도시로 만들어가는 여정에 시민 여러분께서 함께해 주길 바란다”고 밝혔다.16일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘글로벌문화관광축제위원회 발대식’에 참석한 이재준 시장은 “정조대왕능행차 공동재현을 기반으로 한 ‘케이(K)-컬처로드’를 글로벌 축제로 만드는 게 목표”라며 “수원을 세계적인 관광산업 도시로 만드는 데 시민 여러분이 힘을 모아 달라”고 당부했다.글로벌문화관광축제위원회는 수원화성문화제, 정조대왕 능행차 공동재현, 수원화성 미디어아트 등 수원화성 3대 축제를 비롯한 수원의 문화관광 자원이 세계적인 축제 콘텐츠로 발전할 수 있도록 지원하는 역할을 한다.발대식 후에는 이 시장, 김준혁(수원시정) 국회의원, 정란수 한양대 관광학과 교수, 이탈리아 출신 방송인 알베르토 몬디(Alberto Mondi)가 패널로 참여한 토크콘서트가 진행됐다.토크콘서트에서는 해외 관광객이 본 수원의 매력, 관광자원으로서 수원화성의 세계적 경쟁력, 수원화성 3대 축제의 성장 가능성 등을 주제로 이야기를 나눴다.이재준 시장은 “수원이 갖고 있는 볼거리, 즐길거리, 체험거리 등 축제 콘텐츠를 널리 알리고, 축제 공간을 확장해야 한다”며 “또 우리 시민들이 관광객들을 따뜻하게 맞아준다면 더 많은 관광객이 수원을 찾을 것”이라고 내다봤다.수원시는 수원화성 3대 축제를 세계인이 찾는 문화관광 콘텐츠로 육성하고, 축제와 관광, 역사문화자원, 지역 상권, 시민참여가 연결되는 ‘체류형 관광도시’의 기반을 강화할 계획이다.안승순 기자