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김미경 경기도의원 “경기도 공공RE100 달성 성과, 31개 시·군 전역으로 확산해야”

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▲김미경 의원이 21일 기후환경에너지국 업무보고에서 경기도 공공RE100 성과의 31개 시·군 확대를 촉구하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 도시환경위원회 김미경 의원(더불어민주당, 광주4)이 경기도의 공공RE100 달성 성과를 높이 평가하며, 이러한 재생에너지 전환 모델이 도내 31개 시·군으로 신속히 확산할 수 있도록 도 차원의 주도적인 유인책 마련을 당부했다.

김미경 의원은 21일 열린 기후환경에너지국 및 경기환경에너지진흥원 업무보고에서 경기도의 선제적인 공공RE100 성과에 대해 격려의 뜻을 전했다. 김 의원은 “경기도가 선도적으로 공공RE100을 달성한 것은 매우 뜻깊은 성과”라며 “이제는 이 성과가 도 차원에만 머물지 않고 31개 시ㆍ군 공공기관 전체로 확대될 수 있도록 도의 적극적인 견인 정책이 필요하다”고 지적했다.

기초지자체의 자발적 동참을 끌어내기 위한 실효성 있는 방안도 제안됐다. 김 의원은 “현재 태양광 발전업체와의 전력 직거래가 가능한 만큼, 31개 시ㆍ군 내 공간을 적극적으로 임대하는 동시에 전력 단가를 낮춰 전력을 공급받는 방식을 도입한다면 시ㆍ군의 참여를 효과적으로 이끌어낼 수 있을 것”이라며 대안을 제시했다.

아울러 공공기관 RE100의 체계적 확산을 위한 지원 체계 구축을 주문했다. 도 예산이 지원되는 공모사업 중 건물 신축이나 개축이 포함된 사업에 한해 ‘공공기관 RE100 달성 여부’를 선정 평가 항목에 반영하는 연계 방안을 제안한 것이다. 김 의원은 “기후환경에너지국이 컨트롤타워가 되어 경기도 각 부서와 이 방안을 적극적으로 협의해 달라”고 요구했다.

김미경 의원은 “기후위기 대응과 탄소중립은 선택이 아닌 생존의 문제”라며 “도내 모든 시ㆍ군이 RE100에 동참할 수 있는 기반을 다지는 데 도시환경위원회 차원에서도 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.


양승현 리포터
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