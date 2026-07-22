한신 서울시의원, 제12대 서울시의회 전반기 교통위원장 선출

“시민의 삶을 바꾸는 실질적인 정책과 더불어, 균형 있는 교통정책과 교통환경 조성에 최선 다할 것”



한신 서울시의원. 서울시의회 제공

한신 신임 교통위원장은 제11대 서울시의회 환경수자원위원회와 도시안전건설위원회 등을 거치며 현장 중심의 의정활동을 펼쳐 온 2선 의원이다.

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서울시의회 한신 의원(더불어민주당, 성북1)이 제12대 서울시의회 전반기 교통위원장으로 선출됐다. 한 의원은 지난 21일 열린 제338회 임시회 상임위원장 선거에서 의원들의 지지를 얻어 신임 교통위원장직을 맡게 됐다.한 위원장은 “새롭게 구성된 제12대 서울시의회 교통위원회 위원님들과 소통하고 협력하며 서울시 교통안전과 교통복지 증진에 이바지함으로써 서울시민께 안전하고 편리한 대중교통 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.또한 “교통은 시민의 일상과 가장 가까운 정책으로서 모든 서울시민의 이동권을 보장하고 지역 간 균형 발전을 위한 교통 환경을 조성하는 교통위원회가 되도록 노력하겠다”고 말했다.아울러, 한 위원장은 “한 단계 더 도약하는 서울 교통을 위해 서울시는 물론, 새롭게 선임된 교통위원회 위원님들을 비롯한 여러 선배·동료 의원님들과의 긴밀한 소통을 통해 시민에게 신뢰받는 교통위원회를 만들어 나가겠다”고 포부를 밝혔다.류정임 리포터