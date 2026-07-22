김호진 서울시의원, 제12대 서울시의회 전반기 교육위원장 선출

“교육시설 개선부터 AI교육·학교안전까지… 학생 중심 서울교육 만들 것”



김호진 서울시의원. 서울시의회 제공

김호진 신임 위원장은 제6·7대 서대문구의회 의원 및 제7대 후반기 의장을 거쳐, 제10대 서울시의회에서 문화체육관광위원회, 교통위원회, 예산결산특별위원회 등 핵심 상임위 위원으로 활약해 왔다. 기초의회부터 광역의회까지 두루 누빈 풍부한 의정활동 경험을 바탕으로, 지방행정 및 예산 심의 전반에 걸친 뛰어난 전문성과 역량을 갖춘 것으로 평가받고 있다.

특히 제10대 서울시의회 의원 시절 지역 내 학교 화장실 전면 개보수 및 중앙정원 조성 등 교육환경 개선 노력을 이어온 김 의원은 이번 교육위원장 취임을 발판 삼아, 노후된 학교 시설을 획기적으로 개선하고 학생들이 학업에 전념할 수 있는 쾌적한 학습 환경을 다지는 데 총력을 기울일 방침이다.

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서울시의회는 지난 21일 제338회 임시회 제1차 본회의를 열고 제12대 전반기 교육위원장으로 김호진 의원(더불어민주당·서대문 제2선거구)을 선출했다.김 위원장은 당선 소감에서 “학령인구 감소와 교육환경 격차뿐만 아니라, AI·디지털 교육 강화, 학교폭력과 학생 안전 문제, 과밀·과소 학급 해소 등 서울교육이 마주한 현안이 산적한 시기에 중책을 맡게 되어 막중한 책임감을 느낀다”고 소감을 밝혔다.이어 “교육정책의 출발점과 최종 판단 기준은 언제나 학생이어야 한다”며 “학생의 출신 지역이나 가정환경, 장애 유무와 관계없이 누구나 공정한 교육 기회를 누리고 자신의 꿈과 가능성을 펼칠 수 있는 서울교육을 만들겠다”고 강조했다.또한 김 위원장은 “교육위원회 위원님들이 각자의 전문성과 소신을 바탕으로 활발하게 의정활동을 펼칠 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”며 “학생·학부모·교직원의 목소리를 가장 가까이에서 듣고 그 목소리가 정책과 예산으로 이어지는 현장 중심의 교육위원회를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터