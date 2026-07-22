성복임 경기도의원, GTX-C 변전소 갈등·철도 지하화 지연 지적…경기국제공항 관련해서 정책 방향 결정 촉구

▲성복임 의원이 제392회 임시회 철도항만물류국 및 경기국제공항추진단 업무보고에서 질의를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 건설교통위원회 성복임 의원(더불어민주당, 군포1)이 GTX-C 노선 변전소 설치를 둘러싼 주민 갈등과 철도 지하화 사업 발표 지연에 따른 지역 현안 사업의 연속 차질 문제를 지적하고, 경기국제공항 추진 정책의 조속한 방향 정립을 촉구했다.성복임 의원은 21일 열린 제392회 임시회 건설교통위원회 철도항만물류국 및 경기국제공항추진단 업무보고에서 철도·공항 관련 현안을 점검했다.성 의원은 2024년 착공한 GTX-C 노선이 물가 특례 미적용 등으로 진척을 보지 못하다가 올해 4월 대한상사중재원 결정으로 실착공을 준비하는 상황을 짚었다. 다만 GTX-C와 GTX-B가 전력을 공유하는 변전소 건설을 두고 지역 주민들이 반발해 국민권익위원회에 문제를 제기하는 등 답보 상태에 빠진 점을 꼬집었다.특히 권익위가 7월 중 발표하기로 한 시뮬레이션 점검 결과를 담당 부서가 사전에 파악하지 못한 점을 질타하며, 변전소 위치 선정은 주민 반발이 불가피한 사안인 만큼 국가 사업이라는 이유로 손 놓고 있을 것이 아니라 경기도가 직접 중재에 나서 실착공 일정이 더 이상 지연되지 않도록 해 달라고 당부했다.이어 성 의원은 철도 지하화 사업 발표가 계속 미뤄지면서 발생하는 연쇄적인 차질을 문제 삼았다. 군포 금정역의 경우 GTX-C 노선 사업과 전철 역사 개량화 사업이 동시에 진행 중이며 철도 지하화 대상에도 제출되어 있으나, 지하화 사업의 방향성이 정해져야 지상·지하화 여부가 확정되는 구조다. 성 의원은 지하화 발표 지연이 역사 개량화 등 연계 사업의 차질로 이어지고 있다며 도 차원의 적극적인 소통과 진행 상황 점검을 요구했다.아울러 경기국제공항 사업과 관련해서는 전임 도정에서 성과를 내지 못한 채 배후지 지정 문제 등으로 표류했던 점을 지적하며, 민선 9기 도정에서의 구체적인 정책 방향에 대해 질의했다. 성 의원은 아직 명확한 정책 방향조차 정해지지 않은 상황을 지적하며 조속한 정책 방향 확립을 당부했다.양승현 리포터