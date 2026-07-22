황은화 경기도의원 “안산 해양·다문화 자원 특화 및 2027 전국체전 철저 준비 당부”



▲황은화 의원이 문화체육관광국 주요업무보고에서 안산 지역 관광·체육 활성화 방안을 당부하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 황은화 의원(더불어민주당, 안산7)이 안산 지역의 해양 관광 인프라와 다문화적 특성을 적극 활용한 체류형 관광 육성을 강조하고, 오는 2027년 전국체육대회의 성공적인 개최를 위한 철저한 사전 준비를 당부했다.황은화 의원은 문화체육관광위원회 주요 업무 보고 2일 차 질의에서 경기도 관광 및 체육 분야의 균형 발전과 지역 경제 활성화를 이끌기 위한 다양한 정책적 대안을 제시했다.황 의원은 대부도와 시화호 등 우수한 해양 관광 자원을 보유하고 있음에도 안산시에 대한 관광 특구 지정이나 경기관광공사의 투자가 상대적으로 미흡했던 점에 아쉬움을 표했다. 황 의원은 단순 관람형 관광 구조에서 벗어나 방문객들이 머물며 즐기는 ‘체류형 관광’으로 전환할 수 있도록 숙박 관련 지원 체계 구축을 적극 요청했다. 이를 통해 지역 상권 활성화와 고용 창출 등 실질적인 지역 경제 파급 효과를 이끌어 낼 수 있다는 구상이다.또한 안산시가 지난 2009년 단원구 원곡동 일대를 다문화 특구로 지정받은 이후 쌓아 온 고유의 지역적 특성을 적극 활용할 것을 제안했다. 황 의원은 안산의 대표적 자산인 다문화 거리와 다문화 축제를 한 단계 도약시킬 정책 지원을 당부하며, 다양한 문화가 공존하는 안산시만의 장점을 극대화해 글로벌 관광 도시로 도약해야 한다고 역설했다.체육 분야와 관련해서는 안산시 내 3개 종목 경기 진행 및 시설 개보수 진행 현황을 보고받은 뒤, “2027년 전국체전이 안산시에서 안전하고 완벽하게 치러질 수 있도록 경기장 개보수와 리모델링 과정에서 안전사고를 예방하고 세심한 관리를 기울여 달라”고 지적했다.황은화 의원은 “안산은 해양과 다문화라는 독보적인 자원을 품고 있는 무한한 잠재력을 가진 도시”라며, “경기도의 정책적 지원과 세심한 투자가 더해진다면 안산시가 대한민국을 대표하는 관광과 체육의 중심지로 도약할 수 있을 것”이라고 강조했다. 이어 “도민의 일상에 실질적인 도움이 되는 균형 발전 정책이 차질 없이 추진되도록 현장의 목소리를 담아 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터