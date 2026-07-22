안광률 경기도의원 “시화호 활성화를 위해 친환경 에너지· 해양레저 산업 적극 추진해야”



▲안광률 의원이 경기평택항만공사 업무보고에서 시화호 활성화를 위한 친환경 에너지 설비 구축 및 해양레저 산업 추진을 촉구하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 안광률 의원(더불어민주당·시흥1)이 시화호 이용을 활성화하기 위해 친환경 에너지 생산과 해양 레저 스포츠 유치 등 경기도 차원의 적극적인 행정과 제도적 검토를 촉구했다.안광률 의원은 지난 20일 열린 농정해양위원회 소관 경기평택항만공사 업무 보고에서 시화호의 넓은 수면적을 활용한 수상 태양광 등 친환경 에너지 설비 구축 방안을 제안했다.안 의원은 “시화호 관리 주체가 한국수자원공사이긴 하지만, 기후 위기 대응과 탄소 중립 실천을 위해 경기도와 경기평택항만공사, 수자원공사 간 적극적인 협의를 거쳐 사업 추진 가능성을 열어 두어야 한다”며 관할 구역이나 업무 한계에 부딪히지 말고 도의 이익 창출을 위한 적극 행정에 나설 것을 주문했다.이어 시화호가 가진 ‘파도가 없고 안정적인 수면’이라는 지리적 장점을 언급하며, 초보자용 요트와 수상스키 등 해양 레저 스포츠 활성화 사업을 적극 도입할 것을 제시했다.안 의원은 “정부에서도 ‘수요자 맞춤형 마리나 활성화 방안’을 내놓는 등 최근 해양 레저에 대한 관심과 지원 의지가 크다”며, “지금이 사업 추진의 적기”라고 강조했다. 그러면서 정부 예산 지원 활용은 물론 민간 투자 유치, 위탁 운영, 수익 공유 모델 등 다각적인 추진 방식을 모색해 시화호 일대를 도민들을 위한 해양 레저 중심지로 거듭나게 해야 한다고 당부했다.안광률 의원은 “경기도와 경기평택항만공사는 말로만 시화호 활성화 및 해양 레저 활성화를 외칠 것이 아니라, 좀 더 주도적으로 고민하고 구체적인 실행 계획을 마련해 경기도의 실질적인 이익으로 이어지도록 만전을 기해 달라”며 질의를 마쳤다.양승현 리포터