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귀뚜라미문화재단, 서울 강서구 학생 66명에 장학금 1억원

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강서구에 2년 연속 장학금 지원


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강서구·귀뚜라미 장학증서 수여식
지난 21일 서울 강서구청에서 열린 ‘강서구·귀뚜라미 장학증서 수여식’에서 참석자들이 기념 사진을 찍고 있다.
강서구 제공


서울 강서구의 우수 학생들이 꿈을 이어갈 수 있도록 귀뚜라미그룹이 장학금 1억원을 지원했다.

강서구는 귀뚜라미그룹과 함께 지난 21일 구청에서 ‘강서구·귀뚜라미 장학증서 수여식’을 열어 고등학생과 대학생 등 66명에게 장학금을 전달했다고 22일 밝혔다. 이를 위해 귀뚜라미문화재단은 지난해에 이어 올해도 장학금 1억원을 지원했다.

이날 행사에는 최진민 귀뚜라미그룹 회장과 정헌재 부구청장, 장학생들이 참석했다. 장학생은 학업 우수자와 모범 학생 추천을 통해 선발됐다. 고등학생은 1인당 100만원, 대학생 1인당 200만원씩을 지원받게 된다.

최진민 귀뚜라미그룹 회장은 “그룹 본사가 있는 강서구에서 여러분과 오늘 만남은 뜻깊다”며 “강서구라는 든든한 울타리에서 사회를 이끌 훌륭한 인재로 성장하길 응원한다”고 격려했다.

정헌재 부구청장은 “학생들을 위한 따뜻한 관심에 깊은 감사를 드린다”며 “선발된 학생들이 강서구의 미래 세대를 이끌 핵심 인재로 당당히 성장해 주길 바란다”고 덧붙였다.


김주연 기자
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