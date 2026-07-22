이주현 경기도의원 “학생 교육예산 줄고 시설개선 예산 늘어…예산 균형 필요”



▲이주현 의원이 21일 열린 학생교육원 업무보고에서 학생 교육 프로그램 예산 확보와 시설 투자 간 예산 균형 편성을 촉구하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회 이주현 의원(더불어민주당, 안성1)이 학생들의 실질적인 성장을 돕는 교육 프로그램 예산 감축 문제를 지적하며, 시설 개선 위주의 예산 편성을 지양하고 교육 소프트웨어 투자의 균형을 맞춰야 한다고 강력히 촉구했다.이주현 의원은 21일 열린 제392회 임시회 제2차 교육행정위원회 학생교육원 업무보고에서 2026년도 사업 예산 집행 현황과 편성 균형성을 세심히 점검했다.이주현 의원은 “학생 자치 리더십 교육과 미래 인성 캠프, 가족 연계 인성 교육 등 학생들에게 실질적으로 필요하고 사업 효과도 높은 핵심 인성 교육 프로그램의 올해 예산이 2025년보다 전반적으로 10% 이상 감소했다”고 밝혔다.이어 “학생 교육 프로그램 예산은 줄어든 반면 교육 환경 개선 사업에는 지난해 사고 이월 예산을 포함해 약 16억 원이 편성됐다”며 “시설 개선도 필요하지만 학생의 인성과 리더십, 가족 관계 형성을 지원하는 교육 프로그램까지 위축돼서는 안 된다”고 강조했다.아울러 이 의원은 주요 교육 프로그램 예산이 축소된 만큼, 사업 감액이 실제 운영 횟수와 참여 인원, 프로그램의 질적 수준에 미치는 부정적 영향을 사업별로 정밀하게 점검하고 대책을 수립하라고 주문했다.마지막으로 이주현 의원은 “시설 개선을 위한 하드웨어 투자와 학생의 성장을 지원하는 소프트웨어 투자는 어느 한쪽으로 치우쳐서는 안 된다”며 “학생들이 실질적으로 체감할 수 있는 교육 프로그램이 안정적으로 운영되도록 예산 편성의 우선순위를 다시 점검해야 한다”고 당부했다.양승현 리포터